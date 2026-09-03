Berjudul Your Ground, Drama Baru Han Hyo Joo dan Gong Myoung Mencuri Perhatian

Pemeran Drama Your Ground. (Soompi)
JawaPos.com – Belum lama ini, Gong Myoung disebut akan bermain dalam drama Your Ground (judul literal), yang tayang perdana pada akhir tahun 2026.
Dilansir dari laman Soompi, Kamis (3/9), bergenre romansa remaja yang berkisah tentang seorang pemain bisbol (Gong Myoung) yang kariernya terhenti akibat satu kegagalan, drama ini makin dinanti.
Seorang mantan pengacara yang kini menjadi agen (Han Hyo Joo), juga ia temui, yang semakin menarik untuk disaksikan.
Dengan bergabungnya Kim Shin Rok dan Sung Joon ke dalam jajaran pemain utama bersama Han Hyo Joo dan Gong Myoung, serial ini diharapkan dapat menampilkan chemistry hebat.
Akan memadukan unsur bisbol dan romansa, serta persahabatan dan persaingan., penggemar tak sabar menyaksikannya.
Kemudian aktris Han Hyo Joo akan berperan sebagai Seo Hee Seung, seorang mantan pengacara yang beralih profesi menjadi agen olahraga.
Setelah memulai hidup baru sebagai agen, ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya, Kang Hae Hwan, setelah 11 tahun berlalu.
Ia kemudian menghadapi berbagai peristiwa yang mengguncang hidupnya, layaknya lemparan bola breaking ball yang lintasannya mustahil diprediksi.
Gong Myoung akan berperan sebagai Kang Hae Hwan, seorang pitcher (pelempar bola) tangan kanan untuk tim Miracles.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya
Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa