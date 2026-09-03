Berjudul Your Ground, Drama Baru Han Hyo Joo dan Gong Myoung Mencuri Perhatian

JawaPos.com – Belum lama ini, Gong Myoung disebut akan bermain dalam drama Your Ground (judul literal), yang tayang perdana pada akhir tahun 2026.

Dilansir dari laman Soompi, Kamis (3/9), bergenre romansa remaja yang berkisah tentang seorang pemain bisbol (Gong Myoung) yang kariernya terhenti akibat satu kegagalan, drama ini makin dinanti.

Seorang mantan pengacara yang kini menjadi agen (Han Hyo Joo), juga ia temui, yang semakin menarik untuk disaksikan.

Dengan bergabungnya Kim Shin Rok dan Sung Joon ke dalam jajaran pemain utama bersama Han Hyo Joo dan Gong Myoung, serial ini diharapkan dapat menampilkan chemistry hebat.

Akan memadukan unsur bisbol dan romansa, serta persahabatan dan persaingan., penggemar tak sabar menyaksikannya.

Kemudian aktris Han Hyo Joo akan berperan sebagai Seo Hee Seung, seorang mantan pengacara yang beralih profesi menjadi agen olahraga.

Setelah memulai hidup baru sebagai agen, ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya, Kang Hae Hwan, setelah 11 tahun berlalu.

Ia kemudian menghadapi berbagai peristiwa yang mengguncang hidupnya, layaknya lemparan bola breaking ball yang lintasannya mustahil diprediksi.