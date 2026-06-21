Gong Myoung, Jin Sun Kyu Tunjukkan Aksi Lucunya di Film Husbands In Action

JawaPos.com – Jadi tontonan menarik, film korea bertajuk Husbands in Action yang diperankan Gong Myoung ini memiliki alur yang penuh tawa.

Dikutip dari Soompi, Minggu (21/6), film komedi aksi ini mengisahkan tentang mantan suami Choong Sik (Jin Sun Kyu) dan suami saat ini Min Seok (Gong Myoung).

Mereka dengan enggan bergabung untuk menyelamatkan istri mereka Si Nae (Kang Han Na) setelah diculik oleh organisasi kriminal berbahaya.

Memikat perhatian, teaser yang baru dirilis dibuka dengan Choong Sik, Min Seok, dan Do Joon (Kim Ji Suk) pemimpin organisasi narkoba Black Sugar.

Menariknya, ia yang tanpa sengaja menjadi bagian dari misi mereka, berdesak-desakan di dalam mobil van rumah sakit hewan.

Sayangnya ia terperangkap di gang sempit, mereka segera berhadapan dengan Yong Kang (Yoon Kyung Ho), mantan gembong narkoba, dan gengnya.

Yang terjadi selanjutnya adalah konfrontasi yang lucu dan tak terduga, berusaha membangkitkan semangat timnya, Yong Kang berkata kepada pengemudinya, “Jangan gugup, Rambo, tunjukkan kemampuanmu!”

Namun, alih-alih menunjukkan aksi yang mengintimidasi, Rambo malah membalas dengan bunyi klakson yang anehnya menggemaskan.

Setelah serangkaian percakapan lucu, Min Seok tiba-tiba menginjak gas dan melaju mundur, dengan Rambo mengejarnya.