‘Your Ground’ Satukan Han Hyo-joo dan Gong Myung, Drama Healing Romance Tayang Akhir Tahun

JawaPos.com – Han Hyo-joo dan Gong Myung siap mempertemukan chemistry mereka dalam drama terbaru MBC berjudul Your Ground.

Tim produksi mengumumkan jajaran pemeran pada 2 September, dengan Han Hyo-joo, Gong Myung, Kim Shin-rok, dan Sung Joon menjadi pemeran utama. Drama ini dijadwalkan tayang pada paruh kedua 2026, seperti dilaporkan Dispatch.

Your Ground merupakan drama bergenre healing romance yang menggabungkan kisah cinta dengan perjuangan mengejar impian. Ceritanya berpusat pada seorang pemain baseball yang sempat menghentikan kariernya setelah mengalami satu kegagalan besar.

Pertemuannya dengan seorang agen yang memiliki latar belakang sebagai pengacara kemudian menjadi titik balik yang membuatnya kembali berjuang menuju impian.

Han Hyo-joo memerankan Seo Hee-seung, seorang agen yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara.

Ia dikenal sebagai profesional dengan kemampuan luar biasa dan memiliki tingkat kemenangan 100 persen selama menjadi pengacara.

Atas arahan pimpinan firma hukum, Hee-seung kemudian ditugaskan ke sebuah agensi olahraga dan memasuki dunia baseball profesional meski awalnya tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai olahraga tersebut.

Di tengah perjalanan, ia kembali bertemu cinta pertamanya setelah sekitar 11 tahun.

Sementara itu, Gong Myung berperan sebagai Kang Hae-hwan, pitcher tangan kanan dari tim Miracles.