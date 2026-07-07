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Leni Setya Wati
Selasa, 7 Juli 2026 | 20.26 WIB

Kim Ji Won Diincar Jadi Pemeran Utama Remake Korea Gokusen

kim ji won (x @hallyuforums) - Image

kim ji won (x @hallyuforums)

JawaPos.com – Kim Ji Won dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi adaptasi Korea dari drama Jepang legendaris Gokusen. 

Kabar ini langsung menarik perhatian penggemar mengingat popularitas serial tersebut yang sempat menjadi fenomena di Asia.

Kim Ji Won ditawari untuk memerankan karakter utama yang sebelumnya dimainkan oleh aktris Jepang Yukie Nakama. Tokoh tersebut merupakan seorang guru SMA yang diam-diam merupakan pewaris keluarga yakuza.

Meski berusaha menyembunyikan identitasnya, ia dikenal sebagai sosok yang berani membela murid-muridnya dan menegakkan keadilan di sekolah.

Drama Gokusen sendiri diadaptasi dari manga karya Kozueko Morimoto dan pertama kali tayang pada 2002.

Serial ini sukses besar di Jepang hingga melahirkan tiga musim dan sebuah film layar lebar. Selain kisahnya yang menghibur, Gokusen juga dikenal sebagai drama yang melambungkan nama banyak aktor muda Jepang.

Jika Kim Ji Won menerima tawaran tersebut, proyek ini akan menjadi tantangan baru dalam kariernya.

Selama ini, aktris tersebut dikenal lewat kemampuan aktingnya dalam berbagai genre, mulai dari romantis hingga drama kehidupan, sehingga banyak penggemar penasaran melihat bagaimana ia menghidupkan karakter guru karismatik dengan latar belakang keluarga yakuza.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak agensi Kim Ji Won mengenai keputusannya untuk bergabung dalam proyek tersebut.

Detail mengenai jadwal produksi, rumah produksi, maupun jajaran pemeran lainnya juga masih dirahasiakan.

Editor: Hanny Suwindari
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