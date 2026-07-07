Kim Ji Won Diincar Jadi Pemeran Utama Remake Korea Gokusen

kim ji won (x @hallyuforums)
JawaPos.com – Kim Ji Won dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi adaptasi Korea dari drama Jepang legendaris Gokusen.
Kabar ini langsung menarik perhatian penggemar mengingat popularitas serial tersebut yang sempat menjadi fenomena di Asia.
Kim Ji Won ditawari untuk memerankan karakter utama yang sebelumnya dimainkan oleh aktris Jepang Yukie Nakama. Tokoh tersebut merupakan seorang guru SMA yang diam-diam merupakan pewaris keluarga yakuza.
Meski berusaha menyembunyikan identitasnya, ia dikenal sebagai sosok yang berani membela murid-muridnya dan menegakkan keadilan di sekolah.
Drama Gokusen sendiri diadaptasi dari manga karya Kozueko Morimoto dan pertama kali tayang pada 2002.
Serial ini sukses besar di Jepang hingga melahirkan tiga musim dan sebuah film layar lebar. Selain kisahnya yang menghibur, Gokusen juga dikenal sebagai drama yang melambungkan nama banyak aktor muda Jepang.
Jika Kim Ji Won menerima tawaran tersebut, proyek ini akan menjadi tantangan baru dalam kariernya.
Selama ini, aktris tersebut dikenal lewat kemampuan aktingnya dalam berbagai genre, mulai dari romantis hingga drama kehidupan, sehingga banyak penggemar penasaran melihat bagaimana ia menghidupkan karakter guru karismatik dengan latar belakang keluarga yakuza.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak agensi Kim Ji Won mengenai keputusannya untuk bergabung dalam proyek tersebut.
Detail mengenai jadwal produksi, rumah produksi, maupun jajaran pemeran lainnya juga masih dirahasiakan.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane