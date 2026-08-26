Bikin Penasaran, The Trauma Code: Heroes On Call Season 2 akan Tayang?

Pemeran The Trauma Code: Heroes On Call Season 2. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Akan jadi tontonan menarik, Netflix telah menanggapi laporan bahwa syuting Season 2 drama Korea The Trauma Code: Heroes on Call dimulai pada bulan Oktober.
Dikutip dari Soompi, Rabu (26/8), Lee Nak Joon, seorang penulis novel web orisinal yang menjadi dasar cerita The Trauma Code: Heroes on Call tampil di acara KBS2 Malja Show (terjemahan harfiah).
Saat ditanya mengenai Season 2 dan 3 dari serial populer Netflix tersebut, ia berkata, “Tahap pra-produksi untuk Season 2 sudah selesai, dan saat ini mereka sedang melakukan survei lokasi.’
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Ia juga mengungkap, “Saya rasa syuting akan dimulai sekitar bulan Oktober,” yang menarik rasa penasaran
Namun, tiba-tiba pada tanggal 25 Agustus, perwakilan Netflix menyatakan, “Belum ada keputusan apa pun.”
Kemudian mereka menambahkan, “Kami sedang mendiskusikan produksi Season 2, tetapi sulit untuk memastikan detail mengenai jadwal syuting atau pemilihan pemain saat ini.”
Tayang tahun lalu, The Trauma Code: Heroes on Call mengisahkan perjalanan seorang ahli bedah trauma jenius bernama Baek Kang Hyuk (Ju Ji Hoon).
Ia adala sosok yang berupaya membangkitkan kembali tim perawatan trauma berat yang sedang terpuruk.
Menariknya, serial ini sempat memuncaki daftar 10 Besar Global Netflix untuk kategori acara TV non-Bahasa Inggris setelah perilisannya.
Hal itu memicu antusiasme tinggi terhadap musim kedua, mereka penasaran dengan kisah selanjutnya yang akan ditampilkan
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Jawa Pos
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