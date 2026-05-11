Pemeran The Trauma Code: Heroes on Call Choo Young Woo Alami Cedera Mata saat Acara Baeksang Arts Awards, Agensi Angkat Bicara

Choo Young Woo. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Menimbulkan pertanyaan, aktor Korea Choo Young Woo tampil sebagai pembawa acara Baeksang Arts Awards dalam keadaan sakit mata.
Dikutip dari Soompi, Minggu (10/5), tak lama agensi Choo Young Woo telah menanggapi cedera matanya setelah penampilannya di Baeksang Arts Awards.
Pada tanggal 8 Mei, Choo Young Woo tampil sebagai presenter di Baeksang Arts Awards ke-62 sambil mengenakan perban yang ditempel dengan plester medis di salah satu matanya.
Keesokan paginya, agensi Choo Young Woo, J,WIDE-COMPANY, menjelaskan, “Ia mengalami cedera ringan pada matanya saat berolahraga.”
Lebih lanjut, agensi menjelaskan, “Tetapi tidak ada masalah besar dengan kesehatannya, ia berencana untuk menjalankan jadwalnya sejauh tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan.”
Choo Young-woo diketahui lahir 5 Juni 1999, yang berprofesi sebagai seorang aktor Korea Selatan, ia juga melejit lewat The Tale of Lady Ok (2024–2025).
Di drama tersebut, Tae Young (Lim Ji Yeon) bertemu dengan Cheon Seung Hwi, seorang pendongeng keliling yang diperankan oleh Choo Young Woo.
Seung Hwi, yang menjelajahi negara sambil membaca novel, jatuh cinta pada Tae Young pada pandangan pertama, meskipun akhirnya mengetahui identitas asli, ia terus mendukungnya.
Tak hanya itu, ia membuktikan aktingnya melalui drama hits dan disukai penggemar, The Trauma Code: Heroes on Call (2025).
Kemudian ia juga dan Head Over Heels (2025), yang menghadirkan kisah seru, namanya pun terus melejit di dunia akting.
