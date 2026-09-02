Felix Jadi Member Kedua di Proyek SKZ-PLAYER, Hadirkan Lagu Solo ‘Slow It Down’ 

felix stray kids (x @aboutmusicyt)

JawaPos.com – Felix Stray Kids, menunjukkan sisi musikalnya melalui karya solo. Ia merilis digital single ‘Slow It Down’ di berbagai platform musik pada 1 September. Lagu tersebut menjadi bagian dari proyek internal Stray Kids bertajuk SKZ-PLAYER, seperti dilaporkan Dispatch.

SKZ-PLAYER merupakan proyek yang memberikan kesempatan kepada delapan member Stray Kids untuk secara bergantian memperkenalkan karya yang ingin mereka bagikan kepada STAY, sebutan bagi penggemar grup. Para member juga terlibat langsung dalam proses kreatif, mulai dari penulisan lagu hingga perencanaan dan penyutradaraan video musik.

Han menjadi member pertama yang membuka proyek tersebut dengan merilis ‘Back to Life’ pada Juni lalu. Kini giliran Felix melanjutkan estafet sebagai member kedua. Melalui ‘Slow It Down’, Felix kembali memperlihatkan keterlibatannya yang lebih dalam dalam proses produksi musik.

Felix turut berpartisipasi dalam penulisan lirik dan komposisi ‘Slow It Down’. Lagu bergenre acoustic hip-hop tersebut memadukan alunan gitar yang bersih dengan ketukan hip-hop yang ringan. Pesan utamanya mengajak pendengar untuk berhenti sejenak di tengah kehidupan yang bergerak terlalu cepat.

Lirik lagu tersebut menghadirkan pesan hangat mengenai pentingnya menikmati waktu bersama orang-orang terkasih sekaligus kembali mengingat impian yang ingin diraih.

Sementara itu, aktris Noh Yoon-seo tampil dalam video musik yang menggambarkan pergulatan anak muda ketika harus berdiri di antara impian dan kenyataan. Felix berperan sebagai sosok yang memberikan keberanian kepada karakter tersebut untuk terus mengejar mimpinya.

Melalui ‘Slow It Down’, Felix tidak hanya menghadirkan karya solo, tetapi juga menyampaikan pesan agar pendengar tidak selalu terburu-buru dalam menjalani kehidupan.