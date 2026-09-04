Lim Young-woong Mulai Countdown Comeback, ‘IM HERO 10’ Siap Dirilis 

lim young woong (dispatch

JawaPos.com – Lim Young-woong mulai hitung mundur menuju comeback terbarunya. Mulgogi Music merilis foto sampul album digital spesial ‘IM HERO 10’ melalui media sosial sang penyanyi pada 3 September.

Dalam foto tersebut, Lim Young-woong tampil dengan gaya bak seorang prajurit baru mengenakan jaket kulit, lengkap dengan helm di tangannya.

Album spesial ini semakin istimewa karena menjadi bagian dari perayaan 10 tahun debut Lim Young-woong.

Berdasarkan laporan Dispatch, ‘IM HERO 10’ akan menghadirkan 10 lagu, termasuk lagu utama ‘Tto Tto’, serta sejumlah lagu seperti ‘Please Be Happy’, ‘For Us’, dan ‘New York’.

Lim Young-woong juga turut terlibat langsung dalam proses penulisan lirik dan komposisi musik untuk memperkuat warna musikal khasnya.

Tak hanya melalui album, Lim Young-woong juga akan memberikan kejutan kepada penggemar lewat panggung konser.

Lagu-lagu barunya akan diperkenalkan dalam konser ‘The Stadium 2’ yang berlangsung pada 4–6 September di Stadion Utama Goyang Sports Complex, Goyang, Provinsi Gyeonggi.

Konser tersebut menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk mendengar materi terbaru sang penyanyi sebelum album resminya dirilis.

Antusiasme semakin meningkat karena video musik ‘Tto Tto’ akan dirilis lebih awal pada 7 September pukul 18.16 KST, sehari sebelum album diluncurkan.

Video musik tersebut juga menghadirkan sosok spesial, yakni anjing peliharaan Lim Young-woong bernama Siwol.

Kehadirannya tentu menjadi salah satu detail menarik yang membuat perilisan lagu utama semakin dinantikan.

Konsep visual ‘IM HERO 10’ juga memberikan gambaran mengenai era baru Lim Young-woong.

Penampilannya dengan jaket kulit dan helm menghadirkan kesan maskulin serta penuh energi, sekaligus memperlihatkan sisi berbeda dari penyanyi yang dikenal lewat karya-karya penuh emosi.

Album ini diharapkan menjadi penanda penting dalam perjalanan satu dekade kariernya di industri musik Korea.

Sementara itu, ‘IM HERO 10’ dijadwalkan resmi dirilis pada 8 September 2026 di berbagai platform musik.

Dengan 10 lagu baru, keterlibatan langsung Lim Young-woong dalam produksi, serta rangkaian konser dan perilisan video musik yang dibuat bertahap, comeback kali ini diprediksi menjadi salah satu momen penting dalam perayaan 10 tahun perjalanan kariernya.