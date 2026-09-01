Setelah 7 Tahun Debut, Chaeryeong ITZY Akhirnya Siapkan Album Solo 

JawaPos.com – JYP Entertainment mengonfirmasi pada 27 Agustus bahwa Chaeryeong ITZY akan melakukan debut solo. Menurut laporan Dispatch, Chaeryeong kini tengah mempersiapkan album dengan target perilisan pada November mendatang.
Kabar tersebut menjadi momen penting setelah Chaeryeong menjalani perjalanan sekitar 7 tahun 9 bulan bersama ITZY sejak debut.
Chaeryeong akan menjadi member ketiga ITZY yang memulai karier solo melalui album setelah Yeji dan Yuna. Selama ini, ia dikenal sebagai salah satu kekuatan utama dalam penampilan ITZY, terutama berkat kemampuannya sebagai main dancer.
Gerakan yang lembut, fleksibel, dan memiliki garis tari khas membuat Chaeryeong kerap mendapat pujian karena mampu memberikan sentuhan berbeda pada koreografi grup.
Kemampuan tersebut pun membuat debut solonya menjadi proyek yang dinantikan. Setelah bertahun-tahun menunjukkan karakter kuat melalui penampilan grup, Chaeryeong kini memiliki kesempatan untuk memperkenalkan warna musikal dan performanya secara lebih personal.
Album solo ini sekaligus menjadi panggung untuk memperlihatkan sisi dirinya yang mungkin belum sepenuhnya tereksplorasi bersama ITZY.
ITZY sendiri sebelumnya kembali mencuri perhatian pada Maret lalu melalui lagu yang dikenal dengan julukan 'Daechu Nono' atau 'That's a Nono'.
Lagu tersebut memicu kebangkitan perhatian terhadap grup dan kembali memperkuat reputasi ITZY sebagai grup yang mengandalkan performa energik serta koreografi yang kuat.
Di tengah persiapan debut solonya, Chaeryeong juga masih menjalankan aktivitas bersama ITZY. Grup tersebut saat ini tengah menggelar world tour ketiga bertajuk 'Tunnel Vision'. Mereka dijadwalkan melanjutkan rangkaian tur dengan tampil di Taipei Arena pada 5 September mendatang.
Menurut laporan Dispatch, detail mengenai judul album, lagu utama, konsep, serta jadwal promosi solo Chaeryeong belum diumumkan.
Namun, dengan pengalaman hampir delapan tahun bersama ITZY dan reputasinya sebagai performer, debut solo pada November mendatang menjadi kesempatan bagi Chaeryeong untuk membuka babak baru sekaligus menunjukkan identitasnya sebagai artis individu.
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Jawa Pos
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