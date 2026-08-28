Siap-siap, Debut Solo pada Bulan November Chaeryeong ITZY Tuai Perhatian

Chaeryeong ITZY. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Kabar menggembirakan, Chaeryeong anggota girlgrup Korea ITZY diketahui melakukan debut solonya pada bulan November.
Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (28/8), kabar itu pun membuat penggemar antusias mennatikan karya hebatnya.
Selain itu, JTBC Entertainment News melaporkan bahwa pada bulan November Chaeryeong akan merilis musik baru sebagai solois.
Kemudian untuk syuting video musik akan segera dilaksanakan, semakin membuat antusias penggemar setianya.
JYP Entertainment mengonfirmasi kabar tersebut dengan menyatakan, "Benar bahwa Chaeryeong akan melakukan debut solo.”
Mereka melanjutkan, sang penyanyi sedang mempersiapkan album dengan target perilisan pada bulan November.
Seperti yang diketahui, ia menjadi anggota ketiga grup tersebut yang memulai karier solo, menyusul Yeji dan Yuna.
Sementara itu, ITZY saat ini sedang menjalani tur dunia ketiga mereka yang bertajuk TUNNEL VISION.
Konser tersebut selalu membekas di hati para penggemarnya, karena mereka menciptakan penampilan spesial di atas panggung
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Jawa Pos
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