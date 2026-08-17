Chaeryeong ITZY Banjir Dukungan Usai Sang Ibunda Didiagnosis Kanker

JawaPos.com - Kabar kurang mengenakkan datang dari Chaeryeong ITZY. Sang ibunda kini tengah menghadapi masalah kesehatan serius setelah resmi terdaftar sebagai pasien kanker dan akan menjalani kunjungan ke rumah sakit dalam waktu dekat.

Informasi tersebut diketahui setelah ibunda Chaeryeong membagikan sebuah unggahan di media sosial tentang kondisi yang tengah dihadapinya. Unggahan itu kemudian menjadi perhatian penggemar setelah Chaeryeong dan sang kakak, Lee Chaeyeon, menyukai postingan tersebut.

Kabar mengenai kondisi kesehatan sang ibu juga membuat publik kembali mengingat momen emosional Chaeryeong dalam acara temu penggemar ITZY, baru-baru ini.

Dalam acara tersebut, Chaeryeong sempat meneteskan air mata ketika berinteraksi dengan ibunya. Kala itu, sang ibu baru saja keluar dari rumah sakit sehingga pertemuan keduanya menjadi momen yang cukup mengharukan.

Potongan momen tersebut kembali menjadi sorotan setelah kabar tentang diagnosis kanker ibunda Chaeryeong ITZY beredar. Penggemar pun semakin menunjukkan perhatian kepada Chaeryeong dan keluarganya yang tengah menghadapi masa sulit.

Di media sosial, para MIDZY-- sebutan untuk penggemar ITZY-- ramai menyampaikan doa dan dukungan. Mereka berharap ibu Chaeryeong diberikan kekuatan dan dapat menjalani seluruh proses perawatan dengan baik.

Tak hanya memberikan semangat kepada Chaeryeong, sejumlah penggemar juga meminta publik untuk tidak berspekulasi tentang kondisi keluarga tersebut. Mereka menilai, keluarga Chaeryeong tetap membutuhkan ruang dan privasi untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini, seperti dilansir dari Allkpop.

Dukungan juga diberikan kepada Lee Chaeyeon yang turut berada di sisi keluarganya. Kedekatan dua bersaudara tersebut kembali menjadi perhatian setelah keduanya menunjukkan respons terhadap unggahan sang ibunda.