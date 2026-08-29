Kwak Dong Yeon Mulai Wajib Militer, Aktor 'Queen of Tears' Siap Jalani Tugas Negara

JawaPos.com – Kwak Dong Yeon resmi memulai masa wajib militernya. Menurut laporan Soompi, aktor kelahiran 1997 tersebut telah memasuki pusat pelatihan militer pada 26 Agustus untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Korea Selatan.

Kepergiannya ke dunia militer menjadi momen penting setelah ia aktif menghiasi berbagai proyek drama dan film dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelum menjalani wajib militer, Kwak Dong Yeon dikenal melalui sejumlah karakter yang berhasil meninggalkan kesan kuat bagi penonton.

Namanya semakin melejit setelah membintangi drama populer 'Queen of Tears' sebagai Hong Soo-cheol.

Karakter tersebut memperlihatkan sisi komedi sekaligus emosional sang aktor dan membuat popularitasnya semakin meluas di kalangan penonton internasional.

Meski harus meninggalkan aktivitas hiburan untuk sementara waktu, perjalanan karier Kwak Dong Yeon telah mencakup beragam genre.

Ia sebelumnya tampil dalam drama seperti 'Vincenzo', 'Big Mouth', hingga 'Gaus Electronics', membuktikan kemampuannya berpindah dari karakter serius, antagonis, hingga peran komedi yang menghibur.

Wajib militer ini tentunya membuat penggemar harus bersabar menantikan kemunculannya kembali di layar kaca.

Namun, masa hiatus tersebut juga dapat menjadi kesempatan bagi Kwak Dong Yeon untuk menjalani pengalaman baru di luar dunia akting sebelum kembali melanjutkan kariernya setelah menyelesaikan tugas negara.