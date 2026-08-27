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Aulia Ramadhani
Kamis, 27 Agustus 2026 | 14.03 WIB

Kwak Dong Yeon Mulai Menjalani Wajib Militer, Unggah Foto Rambut Cepak

Kwak Dong Yeon. Sumber Foto: Soompi - Image

Kwak Dong Yeon. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Sukses membangun karir sebagai aktor Korea, Kwak Dong Yeon kabarnya mulai menjalani wajib militer.

Dilansir dari Soompi, Kamis (27/8), Kwak Dong Yeon sendiri telah mengabarkan akan mulai bertugas aktif di militer pada tanggal 25 Agustus.

Sang aktor mengunggah foto-foto di Instagram yang memperlihatkan dirinya dengan potongan rambut cepak khas militer.

Mencuri perhatian, ia menghabiskan waktu bersama teman-teman dan menikmati perjalanan mengendarai motor besar.

Dalam kesempatan tersebut, ia menulis, "Aku akan Kembali, semoga kalian semua tetap sehat dan bahagia," disertai dengan emoji hormat militer.

Kwak Dong Yeon dijadwalkan menyelesaikan masa tugas militernya pada 24 Februari 2028, yang pastinya kedatangannya ditunggu.

Penggemar tentunya berharap bahwa Kwak Dong Yeon menjalani masa wajib militer dengan aman dan sehat

Sang aktor hadir  dalam The Village Barber, yang langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar

Dalam acara milik tvN Rented in Finland, Kwak Dong Yeon bersinar dengan keterampilannya yang diasah selama bertahun-tahun hidup sendiri.

Dari memasak hingga pekerjaan rumah tangga, ia mengesankan dengan kepraktisan dan kemampuan beradaptasinya, sehingga mendapat julukan ‘Fin Baek Jong Won.’

Editor: Hanny Suwindari
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