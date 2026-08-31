TXT Umumkan World Tour 'STEAL THE WIND' 

TXT (x @txt_bighit_jp)
JawaPos.com – Big Hit Music mengumumkan tur dunia terbaru Tomorrow X Together berjudul 'STEAL THE WIND' melalui Weverse pada 27 Agustus.
Menurut laporan Dispatch, Tur tersebut akan menjadi rangkaian konser kelima TXT sejak debut dan dijadwalkan dimulai di Seoul pada 13 hingga 15 November 2026, sebelum berlanjut ke berbagai wilayah hingga Juni 2027.
Dalam tur ini, TXT akan menyapa MOA di sejumlah kawasan, termasuk Asia, Jepang, Amerika Utara, dan Eropa. Jadwal panjang tersebut menjadi kesempatan bagi kelima anggota untuk kembali bertemu penggemar internasional sekaligus memperkenalkan babak baru dalam perjalanan konser mereka setelah menutup rangkaian tur dari seri 'ACT'.
Nama 'STEAL THE WIND' memiliki makna “menjadikan arus sebagai milik sendiri”. Konsep tersebut menggambarkan tekad TXT untuk tidak sekadar mengikuti keadaan, tetapi mengambil kendali atas aliran perjalanan mereka dan terus bergerak maju dalam situasi apa pun. Semangat tersebut kemudian menjadi fondasi cerita yang akan dibawa sepanjang tur.
Konsep “angin” juga memiliki kaitan dengan karya musik terbaru TXT. Grup tersebut memperluas tema wind yang sebelumnya diperkenalkan melalui mini album kedelapan mereka dan menjadikannya elemen utama dalam tur kali ini.
Dengan konsep tersebut, TXT berencana menghadirkan pertunjukan yang lebih imersif, memadukan musik, cerita, visual, serta penampilan panggung.
Big Hit Music juga meminta penggemar menantikan penampilan TXT yang selama ini dikenal dengan julukan “Stage-teller”, gabungan dari kata stage dan storyteller.
Julukan tersebut menggambarkan kemampuan mereka dalam menyampaikan cerita melalui penampilan panggung, bukan hanya lewat koreografi dan vokal.
Sementara itu, TXT saat ini juga tengah menjalani aktivitas untuk memperingati 7 tahun debut. Mereka menggelar sebuah pameran di Seongdong-gu, Seoul, yang akan berlangsung hingga 6 September mendatang.
Setelah itu, perhatian penggemar akan semakin tertuju pada dimulainya era baru TXT melalui 'STEAL THE WIND', yang siap membawa MOA mengikuti perjalanan mereka dari Seoul hingga berbagai panggung dunia.
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Jawa Pos
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