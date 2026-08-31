Hyun Bin, Jung Woo Sung, dan Woo Do Hwan Ceritakan Drama Made In Korea 2

Hyun Bin, Jung Woo Sung, dan Woo Do Hwan. (Soompi)
JawaPos.com - Hyun Bin, Jung Woo Sung, dan Woo Do Hwan jalani pemotretan bersama ELLE Korea dan membicarakan drama Made in Korea 2.
Dikutip dari laman Soompi, Senin (31/8), mengisahkan Baek Ki Tae (Hyun Bin), seorang pria yang didorong oleh ambisi akan kekayaan dan kekuasaan, drama ini memikat perhatian.
Adapun jaksa Jang Geon Young (Jung Woo Sung) yang mengorbankan segalanya untuk menghentikannya, saat mereka menghadapi peristiwa besar di era 1970-an yang penuh gejolak.
Menariknya, ketiga aktor tersebut berbicara terbuka mengenai perubahan karakter mereka dalam sebuah wawancara.
Hyun Bin mengungkap tentang perubahan Baek Ki Tae di Musim 2 dengan berkata, “Dia menjadi lebih berani, semakin berani caranya dalam menghadapi berbagai hal.”
Segalanya telah berubah, mulai dari cara dia berbicara kepada orang lain, cara berjalan dan bersikap, hingga detail seperti gaya dasi dan kerah kemejanya.
Ia menambahkan, “Ini adalah kali pertama saya memerankan karakter yang sama dalam waktu selama ini, perasaan saya terhadap sosok Baek Ki Tae menjadi sedikit lebih istimewa.”
Jung Woo Sung kemudian menjelaskan perubahan karakternya, dengan mengatakan, “Geon Young, yang telah melalui masa-masa sulit selama sembilan tahun, kini menjadi lebih tangguh dan agresif.”
Namun, hal yang menjadi lebih jelas di Musim 2 adalah bahwa baik Jang Geon Young maupun Baek Ki Tae pada akhirnya hanyalah seperti gelembung kecil yang terbawa arus zaman mereka.
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