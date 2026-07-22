Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 23 Juli 2026 | 06.49 WIB

Disney+ Rilis Teaser Made in Korea Season 2, Hyun Bin dan Jung Woo Sung Kembali Berhadapan

poster made in korea 2 (x @tazqyyaping) - Image

poster made in korea 2 (x @tazqyyaping)

JawaPos.com - Made in Korea Season 2 akan tayang perdana pada September 2026.

Dikutip dari The Chosun, Disney+ juga merilis teaser poster dan pre-teaser trailer yang memberikan gambaran awal tentang konflik baru yang akan dihadapi Baek Gi Tae, karakter utama yang kembali diperankan oleh Hyun Bin.

Musim kedua akan melanjutkan kisah sembilan tahun setelah peristiwa di Season 1.

Drama bergenre noir ini mengikuti perjalanan Baek Gi Tae yang kini berada di puncak kekuasaan, tetapi terus mengejar ambisi yang lebih besar.

Sejak diumumkan, Made in Korea Season 2 telah masuk dalam daftar "Most Anticipated Korean Dramas of 2026" versi Time, membuat ekspektasi penonton semakin tinggi.

Poster terbaru menampilkan Baek Gi Tae duduk tenang di ruang kantornya dengan papan nama bertuliskan "Director Baek Gi-tae". 

Meski terlihat telah meraih kesuksesan, ekspresi dinginnya justru menyiratkan kekosongan batin. Kalimat "Remember.

We're being patriotic, patriotic" yang terpampang di poster turut memancing rasa penasaran mengenai ambisi besar yang ia kejar dengan mengatasnamakan patriotisme.

Pre-teaser trailer dibuka dengan dialog, "I've waited for this moment for a very long time," saat Baek Gi Tae duduk di kursi presiden.

Teaser berikutnya memperlihatkan rangkaian aksi menegangkan, konflik politik, hingga perebutan kekuasaan yang diprediksi akan mengguncang Korea Selatan.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Hyun Bin dan Son Ye Jin Nikmati Liburan Keluarga di Disneyland, Momen Sang Aktor Jadi Ayah Banjir Pujian - Image
Entertainment

Hyun Bin dan Son Ye Jin Nikmati Liburan Keluarga di Disneyland, Momen Sang Aktor Jadi Ayah Banjir Pujian

Senin, 13 Juli 2026 | 16.10 WIB

Made in Korea 2 Makin Menarik, Hyun Bin, Jung Woo Sung, dan Woo Do Hwan Tetap Terjebak? - Image
Entertainment

Made in Korea 2 Makin Menarik, Hyun Bin, Jung Woo Sung, dan Woo Do Hwan Tetap Terjebak?

Sabtu, 2 Mei 2026 | 02.03 WIB

Tuai Perhatian, Son Ye Jin Anniversary Pernikahan ke-4 dengan Hyun Bin, Unggah Foto Romantis! - Image
Entertainment

Tuai Perhatian, Son Ye Jin Anniversary Pernikahan ke-4 dengan Hyun Bin, Unggah Foto Romantis!

Selasa, 7 April 2026 | 14.41 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore