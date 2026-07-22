Disney+ Rilis Teaser Made in Korea Season 2, Hyun Bin dan Jung Woo Sung Kembali Berhadapan

poster made in korea 2 (x @tazqyyaping)
JawaPos.com - Made in Korea Season 2 akan tayang perdana pada September 2026.
Dikutip dari The Chosun, Disney+ juga merilis teaser poster dan pre-teaser trailer yang memberikan gambaran awal tentang konflik baru yang akan dihadapi Baek Gi Tae, karakter utama yang kembali diperankan oleh Hyun Bin.
Musim kedua akan melanjutkan kisah sembilan tahun setelah peristiwa di Season 1.
Drama bergenre noir ini mengikuti perjalanan Baek Gi Tae yang kini berada di puncak kekuasaan, tetapi terus mengejar ambisi yang lebih besar.
Sejak diumumkan, Made in Korea Season 2 telah masuk dalam daftar "Most Anticipated Korean Dramas of 2026" versi Time, membuat ekspektasi penonton semakin tinggi.
Poster terbaru menampilkan Baek Gi Tae duduk tenang di ruang kantornya dengan papan nama bertuliskan "Director Baek Gi-tae".
Meski terlihat telah meraih kesuksesan, ekspresi dinginnya justru menyiratkan kekosongan batin. Kalimat "Remember.
We're being patriotic, patriotic" yang terpampang di poster turut memancing rasa penasaran mengenai ambisi besar yang ia kejar dengan mengatasnamakan patriotisme.
Pre-teaser trailer dibuka dengan dialog, "I've waited for this moment for a very long time," saat Baek Gi Tae duduk di kursi presiden.
Teaser berikutnya memperlihatkan rangkaian aksi menegangkan, konflik politik, hingga perebutan kekuasaan yang diprediksi akan mengguncang Korea Selatan.
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