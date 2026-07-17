Hadirkan Tawa, Jung Hae In dan Ha Young Curi Perhatian di Drama Our Sticky Love

JawaPos.com - Bergenre komedi romantic, serial Korea berjudul Our Sticky Love yang akan tayang perdana pada 7 Agustus itu, telah merilis foto-foto karakter baru.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (17/7), menggoda penonton, serial ini nantinya mengisahkan Go Eun Sae (Ha Young), seorang jaksa amnesia yang tinggal serumah dengan Jang Tae Ha (Jung Hae In).

Hidup mereka yang tak terduga memicu kisah romantic, di sisi lain karakter Jang Tae Ha, yaitu pelatih tinju dan pacar dari Go Eun Sae terlihat mengenakan setelan jas hitam.

Di satu foto, ia tersenyum cerah dan riang sambil berpakaian santai di sasana tinjunya, namun kehadirannya yang serius menimbulkan pertanyaan tentang rahasia dari Jang Tae Ha.

Tentang karakternya Jang Tae Ha, Jung Hae In berkata, "Ia selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi orang tercintanya, apa pun keadaannya.”

Jung Hae In mencoba untuk secara alami menggambarkan perbedaan emosi dan sikapnya di setiap tahap kehidupannya dari karakternya.

Karakter Ha Young, Go Eun Sae, juga menarik perhatian, dimana ia kehilangan semua ingatannya dan menderita luka-luka.

Ha Young mengungkap tentang kakternya, “Go Ji Won menghabiskan hidupnya tanpa henti mengejar tujuannya tanpa menoleh ke belakang.”

Adapun Baek Sang Gil (Heo Sung Tae), bos dari organisasi kriminal tempat Jang Tae Ha pernah bergabung.