Jung Hae In Kembali Jadi Raja Drama Romantis, Siap Bikin Baper Lewat 'A Love So Sticky'

JawaPos.com - Aktor Jung Hae In kembali membuktikan reputasinya sebagai salah satu bintang drama romantis Korea lewat serial terbaru Netflix "A Love So Sticky" (이런 엿 같은 사랑).

Menurut laporan Dispatch, drama ini menggabungkan komedi romantis, aksi, dan nuansa noir dalam kisah tentang seorang jaksa yang kehilangan ingatan serta pelatih tinju yang mengaku sebagai kekasihnya.

Dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Naru Seoul MGallery pada 5 Agustus, Jung Hae In hadir bersama Ha Young, Heo Sung Tae, dan sutradara Kim Jang Han.

Dispatch melaporkan bahwa sang sutradara menggambarkan drama ini sebagai kisah seorang perempuan yang terbangun setelah mengalami amnesia, lalu mendapati seorang pria yang bersikeras mengaku sebagai pacarnya.

Menurutnya, penonton akan disuguhkan perpaduan fase jatuh cinta yang manis dengan kisah cinta yang penuh ketulusan.

Judul "A Love So Sticky" sendiri memiliki makna ganda. Sutradara Kim Jang Han menjelaskan, situasi yang dialami tokoh utama perempuan awalnya terasa seperti mimpi buruk, tetapi di sisi lain "sticky" atau lengket menggambarkan hubungan dua karakter utama yang semakin erat saat menghadapi berbagai cobaan.

Dispatch juga mencatat bahwa Jung Hae In mengibaratkan hubungan mereka seperti permen tradisional Korea yeot, yang semakin lengket ketika dipanaskan, sama seperti cinta yang semakin kuat setelah melewati berbagai rintangan.

Dalam drama ini, Jung Hae In memerankan Jang Tae Ha, mantan petinju berbakat yang berubah menjadi anggota organisasi kriminal sebelum akhirnya bekerja sebagai pelatih tinju.

Demi melindungi cinta pertamanya, ia nekat mempertaruhkan nyawa dengan sebuah kebohongan besar.