Jung Hae In Debut sebagai Pengisi Suara Film Animasi Gills, Segera Tayang

JawaPos.com - Jung Hae In menunjukkan sisi berbeda dalam perjalanan kariernya. Jung Hae In dipercaya menjadi pengisi suara karakter utama dalam film animasi Gills.

Menurut laporan Dispatch, distributor Et Nine Film mengumumkan jajaran pengisi suara pada 7 Agustus, yang turut menghadirkan Kang Ha Neul, Lee Chung Ah, dan Yoo Jae Myung.

Proyek ini menjadi tantangan baru bagi Jung Hae In karena ia akan menghidupkan karakter melalui suara, bukan penampilan di depan kamera.

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Gills merupakan film animasi yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya penulis Gu Byeong-mo. Ceritanya mengikuti seorang anak laki-laki bernama Gon yang berada di ambang kematian sebelum mengalami perubahan misterius dan tumbuh insang sehingga dapat bernapas kembali.

Berdasarkan informasi Korean Film Council mengenai film tersebut, Gills merupakan animasi Korea yang membawa kisah fantasi dengan fokus pada kehidupan serta perjuangan karakter-karakternya menghadapi keadaan yang tidak mudah.

Jung Hae In mengisi suara Gon, sosok manusia ikan yang mendapatkan kemampuan bernapas melalui insang ketika kehidupannya berada di ujung tanduk.

Sementara itu, Dispatch melaporkan Kang Ha Neul dipercaya mengisi suara Kang-ha, anggota keluarga sekaligus sahabat Gon.

Lee Chung Ah menjadi pengisi suara Haeryu, perempuan yang memiliki hubungan khusus dengan Gon setelah pertemuan singkat, sedangkan Yoo Jae Myung memerankan pria tua yang menemukan Gon dan membantunya kembali menjalani kehidupan.

Kisah Gills tidak hanya menawarkan unsur fantasi, tetapi juga menyentuh tema tentang orang-orang yang terpinggirkan dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup.