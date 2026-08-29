TUIDE Resmi Debut dengan “TUNE & PLAY”, Hadirkan Pesona “SUN KISS” di Islandia

tuide (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – Girl group baru TUIDE resmi membuka perjalanan mereka di industri K-pop. Dikutip dari dispatch, Grup tersebut merilis mini album debut berjudul “TUNE & PLAY” pada 24 Agustus, sekaligus memperkenalkan video musik lagu utama “SUN KISS”. Debut ini menjadi langkah perdana TUIDE untuk memperkenalkan identitas musik dan visual mereka kepada publik.
MV “SUN KISS” tampil seperti sebuah road movie yang membawa penonton menyusuri lanskap luas Islandia. Pemandangan alam yang megah berpadu dengan suasana kota yang tenang, menciptakan visual stylish sekaligus sinematik.
Alih-alih mengandalkan latar yang ramai, video ini justru membiarkan keindahan lingkungan menjadi bagian penting dari cerita.
Di tengah lanskap yang tenang, para member TUIDE menghadirkan energi yang bebas dan penuh keceriaan. Mereka berjalan menyusuri sudut-sudut desa, menikmati setiap momen seolah sedang menjalani perjalanan tanpa tujuan.
Kontras antara gerak para member yang dinamis dengan latar yang relatif tenang membuat karakter masing-masing semakin terasa.
Keindahan visual semakin diperkuat oleh perubahan cuaca dan kondisi alam. Sinar matahari yang jernih, langit mendung, tetesan hujan hingga kilatan petir hadir secara bergantian.
Perubahan tersebut memberikan nuansa misterius sekaligus membuat setiap adegan terasa seperti potongan adegan dari sebuah film perjalanan.
Tak hanya mengandalkan visual, “SUN KISS” juga menonjolkan kemampuan performa TUIDE. Para member menari di berbagai lokasi, mulai dari tepi laut, pegunungan, jalanan hingga kawasan perkotaan. Garis gerakan yang anggun berpadu dengan koreografi dinamis, menciptakan harmoni antara tubuh para member dan lanskap alam di sekitarnya.
Secara musikal, “SUN KISS” merupakan lagu bergenre soultronic yang memadukan melodi santai dengan trek yang lebih liar dan berenergi. Hook “Badabababa” yang terus muncul menjadi bagian paling mudah melekat di telinga.
TUIDE sendiri merupakan girl group pertama di bawah label baru ABD, bagian dari HYBE Music Group. Nama TUIDE berasal dari frasa “Tune the tide”, yang mencerminkan semangat mereka untuk membawa arus dan warna baru dalam perjalanan musik K-pop.
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Jawa Pos
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