Kenalan dengan TUIDE, Girl Group Baru HYBE yang Siap Ramaikan Industri K-Pop Lewat 'TUNE & PLAY'

JawaPos.com – HYBE memperluas jajaran artisnya dengan memperkenalkan TUIDE, girl group baru yang akan menjalani debut pada 24 Agustus.

Kabar tersebut diumumkan oleh ABD, label baru di bawah naungan HYBE, yang memastikan TUIDE akan membuka perjalanan karier mereka lewat mini album pertama bertajuk "TUNE & PLAY".

Judul album tersebut mencerminkan identitas grup yang ingin menyatukan berbagai "bahasa musik" menjadi satu irama harmonis.

Konsep ini juga menggambarkan proses para anggota dalam menemukan kebahagiaan melalui keberagaman budaya dan musik yang mereka bawa ke atas panggung.

Menurut laporan dispatch, TUIDE terdiri dari tujuh anggota remaja, yakni Seohee, Seoyeon, Elena, Jia, Saki, Seia, dan Lee Hanui.

Formasi mereka menghadirkan keberagaman dengan anggota yang berasal dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang, memperkuat citra grup sebagai tim multinasional dengan daya tarik global sejak awal debut.

Menjelang peluncuran album, TUIDE lebih dulu memperkenalkan diri melalui foto dan video bertajuk "Introduction" yang dirilis di media sosial resmi pada 2 Agustus.

Penampilan para anggota dengan gaya yang modern dan unik langsung menarik perhatian. Video tersebut juga memberikan bocoran arah musik mereka lewat perpaduan lirik dalam bahasa Korea, Inggris, dan Prancis yang berpadu dengan irama minimalis.

TUIDE juga menggelar acara eksklusif "Playground" di Layer Studio 11, Mapo-gu, Seoul, pada 1 dan 2 Agustus.