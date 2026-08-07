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Leni Setya Wati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04.21 WIB

TUIDE Ungkap Jadwal Promosi Album Debut, Lagu Utama 'SUN KISS' Resmi Diperkenalkan 

tuide (x @tuide_official)

 

JawaPos.com – TUIDE mulai memanaskan antusiasme penggemar jelang debut resminya.
 
Menurut laporan Dispatch, agensi ABD pada 5 Agustus mengunggah gambar jadwal promosi mini album perdana TUNE & PLAY melalui media sosial resmi TUIDE sekaligus memperkenalkan judul lagu utama mereka, SUN KISS.
 
Berdasarkan informasi yang dirilis ABD dan dikutip Dispatch, lagu SUN KISS menghadirkan nuansa cerah dan hangat yang menggambarkan momen-momen berkilau layaknya sinar matahari.
 
Konsep tersebut juga tercermin dalam poster jadwal promosi yang dihiasi dekorasi bendera warna-warni, tenda, serta papan kayu, menciptakan suasana bebas dan penuh energi positif.
 
Menurut Dispatch, TUIDE akan memulai rangkaian teaser pada 7 Agustus melalui konten bertajuk GET TO KNOW TUIDE.
 
Setelah itu, penggemar akan disuguhkan berbagai materi promosi, mulai dari preview album debut, teaser video musik SUN KISS, hingga foto-foto resmi video musik yang dirilis secara bertahap.
 
Mini album TUNE & PLAY dijelaskan sebagai karya yang mengusung konsep menyatukan berbagai "bahasa musik" ke dalam satu irama (TUNE) dan memaksimalkan kesenangan (PLAY) yang lahir dari perpaduan tersebut. Seluruh lagu dalam album beserta video musik utama dijadwalkan meluncur pada 24 Agustus.
 
Pihak ABD, seperti dilaporkan Dispatch, berharap TUIDE mampu menghadirkan warna baru di industri musik global.
 
Agensi menyatakan bahwa grup ini akan menawarkan suara yang melampaui batas generasi, budaya, dan bahasa sehingga mampu menciptakan tren baru di pasar internasional.
 
TUIDE sendiri merupakan girl group pertama yang diperkenalkan oleh ABD, label baru di bawah HYBE Music Group.
 
Nama TUIDE diambil dari frasa "Tune the Tide", yang berarti "menyelaraskan arus", mencerminkan identitas grup yang ingin menghadirkan harmoni melalui musik serta menjangkau pendengar dari berbagai belahan dunia. Sumber: Dispatch, ABD.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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