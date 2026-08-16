TUIDE Spoiler Konsep Debut ‘TUNE & PLAY’, Hadirkan Visual Penuh Warna dan Keceriaan

JawaPos.com – Debut TUIDE semakin dekat dan rasa penasaran penggemar pun mulai terjawab. Grup rookie tersebut resmi memberikan bocoran mengenai konsep debut mereka melalui rangkaian foto dan unit film untuk mini album pertama “TUNE & PLAY”.

Mengutip laporan Dispatch ABD merilis materi promosi tersebut melalui media sosial TUIDE dan memperlihatkan sisi muda yang cerah serta penuh energi.

Berbeda dari konsep yang terkesan penuh tekanan, TUIDE justru membawa penonton ke suasana yang lebih santai dan menyegarkan.

Unit film tersebut mengambil lokasi di sebuah hutan hijau di Thailand. Latar alam yang dipenuhi pepohonan menjadi panggung bagi para member untuk menampilkan visual natural dan atmosfer yang terasa bebas, seolah mengajak penonton ikut menikmati masa muda mereka.

Dalam salah satu adegan, Seo-hee dan Ji-a terlihat berlari dengan polos menyusuri jalan setapak di tengah hutan.

Sementara itu, Seo-yeon dan Lee Ha-nui memperlihatkan senyum cerah ketika menikmati pemandangan melalui teleskop.

Adegan berbeda menampilkan Elena, Saki, dan Seah yang bekerja sama menyusun potongan kain hingga menjadi dekorasi bertuliskan “Tui”.

Momen-momen sederhana tersebut menghadirkan gambaran persahabatan dan kebahagiaan yang menjadi bagian dari konsep debut mereka.

Pihak agensi menjelaskan bahwa ketiga unit TUIDE memiliki nuansa segar yang kemudian disatukan untuk membentuk identitas grup secara keseluruhan.