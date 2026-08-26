Song Kang Ungkap Sering ke Warung Bersama V BTS selama Wajib Militer

JawaPos.com – Aktor Korea Selatan, Song Kang, mengungkapkan bahwa dirinya menjadi dekat dengan V BTS selama menjalani wajib militer.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (26/8), Diketahui bahwa keduanya ditempatkan di korps yang sama, meskipun memiliki tugas berbeda, dan sering memanfaatkan waktu cuti untuk bertemu di luar pangkalan.

Song Kang mengatakan mereka beberapa kali pergi ke warung bersama untuk bermain gim dan menghabiskan waktu luang.

Song Kang menjelaskan bahwa dirinya dan V kerap menyesuaikan jadwal cuti agar dapat bertemu dan makan bersama.

Selain makan, keduanya juga sering mengunjungi warung, bahkan anggota tim V dan prajurit dari unit Song Kang terkadang bermain gim bersama.

Ketika ditanya mengenai siapa yang biasanya membayar saat mereka pergi bersama, Song Kang mengaku V lebih sering membayar, meskipun dirinya juga beberapa kali mentraktir, termasuk setelah kalah taruhan bermain boling.

Song Kang menggambarkan masa wajib militernya sebagai pengalaman menyenangkan karena dapat menjalin hubungan dekat dengan rekan-rekan prajurit yang lebih muda.

Song Kang kini bersiap kembali ke dunia hiburan melalui drama akhir pekan tvN berjudul Four Hands, Two Sonatas yang dijadwalkan tayang perdana pada 29 Agustus.