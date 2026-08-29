Song Kang Comeback Usai Wamil Lewat 'Four Hands', Lee Jun-young Siapkan Peran Terakhir Sebelum Wamil

song kang (x @popbase)
JawaPos.com – Drama terbaru tvN “Four Hands” siap membawa penonton masuk ke dunia musik klasik melalui kisah tiga anak muda yang tumbuh bersama selama satu dekade.
Dibintangi Song Kang, Lee Jun-young, dan Jang Gyuri, drama ini mengangkat persahabatan, cinta, persaingan, serta proses menemukan jati diri.
Judul “Four Hands” sendiri merujuk pada teknik piano ketika dua pianis memainkan satu piano secara bersamaan, dengan masing-masing mengambil register berbeda untuk menciptakan satu harmoni.
Bagi Song Kang dan Lee Jun-young, proyek ini memiliki makna tersendiri. “Four Hands” menjadi proyek comeback Song Kang setelah menyelesaikan wajib militer, sementara bagi Lee Jun-young drama ini menjadi karya terakhirnya sebelum menjalani wajib militer.
Keduanya memerankan pianis muda dengan karakter bertolak belakang, tetapi memiliki hubungan yang terus berubah dari rivalitas menjadi koneksi yang semakin kuat.
Song Kang berperan sebagai Kang Bi-oh, pianis jenius yang sejak kecil telah memenangkan berbagai kompetisi dan menguasai dunia piano.
Namun, di balik bakat luar biasanya, Bi-oh menyimpan kekosongan karena ingin mendapatkan perhatian dari sang kakek yang merupakan konduktor ternama.
Demi mempersiapkan peran tersebut, Song Kang menjalani les piano selama berbulan-bulan dan bahkan mempelajari kebiasaan serta gestur pianis profesional agar gerakannya di depan piano terasa lebih meyakinkan.
Sementara itu, Lee Jun-young memerankan Choi Jeong-yo, sosok yang awalnya mengalami tekanan hingga menjauh dari dunia piano sebelum akhirnya menemukan kembali bakat musiknya.
Ia sengaja memperdalam pemahamannya terhadap musik klasik dengan rutin mendengarkan berbagai karya, termasuk pada hari libur.
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Jawa Pos
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