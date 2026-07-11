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Leni Setya Wati
Sabtu, 11 Juli 2026 | 13.52 WIB

World Tour Kedua LE SSERAFIM Dimulai, BOOMPALA Siap Debut di Atas Panggung

LE SSERAFIM (X @le_sserafim)

 

 
JawaPos.com – LE SSERAFIM akan membuka rangkaian tur dunia kedua mereka berjudul 2026 LE SSERAFIM TOUR "PUREFLOW".
 
Menurut laporan dari soompi, Konser pembuka akan digelar di Inspire Arena, Incheon, pada 11 dan 12 Juli, sekaligus menjadi awal perjalanan global grup untuk bertemu para penggemar di berbagai negara.
 
Menjelang konser, para anggota LE SSERAFIM menyampaikan antusiasme mereka melalui Source Music.
 
Mereka memperoleh energi besar dari dukungan penggemar selama tur dunia pertama dan merasa tidak sabar untuk kembali menghadirkan penampilan baru yang lebih menarik di atas panggung.
 
Tur PUREFLOW merupakan lanjutan dari album studio kedua mereka, PUREFLOW pt.1, yang dirilis pada Mei lalu.
 
Pesan utama album tersebut yaitu tentang keberanian untuk terus melangkah meski dihantui rasa takut, akan menjadi benang merah dalam keseluruhan konsep konser.
 
Para anggota juga mengajak penggemar mendengarkan album tersebut sebelum menghadiri pertunjukan agar dapat menikmati setiap penampilan dengan lebih maksimal.
 
Tur kali ini akan menghadirkan nuansa yang berbeda dibandingkan tur sebelumnya.
 
Grup beranggotakan lima orang tersebut telah menyiapkan sederet panggung baru, tata produksi yang lebih megah, serta penampilan perdana sejumlah lagu dari album terbaru, termasuk lagu utama "BOOMPALA", yang akan dibawakan secara langsung untuk pertama kalinya.
 
Pengalaman dari tur dunia pertama, LE SSERAFIM optimistis mampu menyuguhkan pertunjukan yang lebih matang.
 
Mereka menjanjikan vokal live yang semakin solid, koreografi yang lebih dinamis, dan produksi konser berskala lebih besar untuk memberikan pengalaman yang berkesan bagi para penggemar.
 
Setelah membuka tur di Incheon, LE SSERAFIM akan melanjutkan perjalanan ke lima kota di Jepang dan sembilan kota di Amerika Utara sepanjang Juli hingga September.
 
Memasuki pertengahan Oktober, grup ini dijadwalkan menggelar konser solo pertama mereka di Eropa dengan mengunjungi lima kota, termasuk London dan Paris.
 
Rangkaian tur dunia PUREFLOW akan ditutup dengan konser di berbagai kota di Asia pada November hingga Desember, termasuk Taipei.
 
Secara keseluruhan, LE SSERAFIM akan menyambangi 23 kota dengan total 32 pertunjukan, menjadikan tur dunia kedua ini sebagai salah satu proyek terbesar dalam perjalanan karier mereka sejauh ini.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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