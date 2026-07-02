LE SSERAFIM Ramaikan iHeartRadio Music Festival 2026, Siap Tampil Bersama BTS hingga Cardi B

Ilustrasi photo dari x @sserapics

JawaPos.com - LE SSERAFIM kembali membuktikan pengaruh mereka di kancah musik global.

Girl group besutan SOURCE MUSIC tersebut dipastikan menjadi salah satu penampil dalam iHeartRadio Music Festival 2026, festival musik tahunan bergengsi yang akan berlangsung pada 18–19 September 2026 di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat.

Kabar ini langsung disambut antusias oleh penggemar di seluruh dunia. Pasalnya, iHeartRadio Music Festival dikenal sebagai salah satu panggung musik terbesar yang setiap tahunnya menghadirkan jajaran musisi papan atas dari berbagai genre.

Tahun ini, LE SSERAFIM akan berbagi sorotan dengan sederet nama besar industri musik dunia, seperti BTS, Cardi B, Benson Boone, Muse, Snoop Dogg, Weezer, Major Lazer, Goo Goo Dolls, Kenny Chesney, Lainey Wilson, hingga Zara Larsson. Kehadiran mereka menjadi bukti semakin kuatnya eksistensi K-pop di pasar musik internasional.

Bukan sekadar festival musik biasa, iHeartRadio Music Festival selalu menyuguhkan penampilan eksklusif, kolaborasi spesial, hingga momen-momen tak terduga yang hanya bisa disaksikan di acara tersebut.

Tak heran jika penampilan LE SSERAFIM menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh penggemar maupun penikmat musik global.

Dengan deretan lagu hits serta performa panggung yang penuh energi, Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha, dan Hong Eunchae diprediksi akan menghadirkan pertunjukan yang spektakuler di hadapan puluhan ribu penonton yang memadati T-Mobile Arena.

Bagi penggemar yang tidak dapat menyaksikan langsung dari Las Vegas, tak perlu khawatir. Seluruh rangkaian festival akan disiarkan melalui jaringan radio iHeartMedia di lebih dari 150 kota di Amerika Serikat.

Selain itu, pertunjukan juga dapat dinikmati secara streaming melalui Disney+ dan Hulu, memungkinkan penggemar dari berbagai belahan dunia ikut merasakan kemeriahan festival tersebut.

Keikutsertaan LE SSERAFIM di iHeartRadio Music Festival 2026 menjadi pencapaian penting dalam perjalanan karier internasional mereka.

Setelah terus menorehkan prestasi di berbagai panggung global, kini mereka kembali dipercaya tampil dalam salah satu festival musik paling prestisius di Amerika Serikat.