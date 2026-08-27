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Meuthia Nabila
Kamis, 27 Agustus 2026 | 21.47 WIB

Zhoumi Super Junior-M Menjadi CEO di Perusahaan Gabungan SM Entertainment dan Tencent Music

Zhoumi Super Junior-M resmi menjadi CEO STE (SM Entertaintment) - Image

Zhoumi Super Junior-M resmi menjadi CEO STE (SM Entertaintment)

JawaPos.com - SM Entertainment salah satu perusahaan raksasa industri K-pop asal Korea Selatan, telah mengumumkan kerja sama usaha bersama dengan Tencent Music Entertainment Group (TME), dalam upayanya memperluas jangkauan di pasar Tiongkok.
 
Pada hari Kamis (27/8), perusahaan baru yang berbasis di Beijing bernama STE, akan mengembangkan dan mengelola artis-artis Tiongkok.
 
Zhoumi sebagai artis SM Entertainment dan anggota Super Junior-M (salah satu unit Super Junior yang berbasis di Tiongkok), telah ditunjuk sebagai CEO (chief executive officer) usaha gabungan tersebut.
 
SM Entertainment menyatakan, bahwa kemitraan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Tencent Music Entertainment pada bulan Mei, sebagai langkah untuk memperluas pengaruhnya di pasar hiburan berbahasa Mandarin.
 
Menurut SM Entertainment, STE akan meluncurkan grup idola Tiongkok baru dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun. 
 
Untuk itu, usaha patungan ini akan mengadakan audisi guna merekrut anggota serta mengelola manajemen grup tersebut di Tiongkok setelah debutnya, seperti yang diberitakan Korea Times.
 
Perusahaan juga akan mendukung aktivitas artis SM Entertainment yang berasal dari wilayah berbahasa Mandarin.
 
"Kami akan menghadirkan konten yang berbeda, dan menciptakan hasil yang bermakna sebagai jembatan antara kedua perusahaan, dengan memadukan kekuatan SM dalam kekayaan intelektual dan produksi konten, serta pemahaman mengenai pasar hiburan berbahasa Mandarin," ujar Zhoumi dalam sebuah pernyataan.
 
Zhoumi yang saat ini berusia 40 tahun, lahir di Wuhan, Tiongkok, dan debut di SM Entertainment pada tahun 2008.
 
Hingga saat ini, artis SM Entertainment yang memiliki kewarganegaraan Tiongkok diantaranya Zhoumi Super Junior-M, anggota NCT yaitu Kun, Xiaoju, Hendery, Renjun, Yangyang, Chenle, hingga Ningning aespa.
 
Editor: Novia Tri Astuti
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