Konser CLOSE YOUR EYES di Jakarta Mendadak Dibatalkan, Ini Alasannya!

JawaPos.com - Konser bertajuk 'BEYOND YOUR EYES' yang diselenggarakan oleh boy group asal Korea Selatan, CLOSE YOUR EYES, tidak akan berlangsung di Jakarta. Konser 'BEYOND YOUR EYES' awalnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 30 Agustus 2026.

Pada tanggal 26 Agustus, Maryhouse Media selaku promotor mengumumkan bahwa rangkaian tur 'BEYOND YOUR EYES' dari CLOSE YOUR EYES untuk lokasi Jakarta telah resmi dibatalkan.

Berikut pernyataan resmi dari promotor :



"Kepada seluruh pemegang tiket,



Halo, kami dari Maryhouse Media,



Dengan berat hati, kami menyampaikan bahwa CLOSE YOUR EYES 1st Tour in Jakarta, yang semula dijadwalkan pada 30 Agustus 2026 di Hall Basket Senayan Jakarta, dibatalkan.



Sebagai promotor lokal, keselamatan dan keamanan seluruh penonton, artis, pihak venue, serta seluruh staf yang terlibat merupakan prioritas utama kami.



Kami telah menerima informasi dan himbauan keamanan terbaru, termasuk hasil penilaian risiko terkait peningkatan pengamanan, penutupan sejumlah ruas jalan, serta pembatasan mobilitas di sekitar kawasan Senayan dan DPR RI selama periode pelaksanaan acara.



Setelah mempertimbangkan kondisi tersebut, kami menilai bahwa acara tidak dapat dilaksanakan dengan aman pada tanggal 30 Agustus 2026. Dengan demikian, kami mengambil keputusan yang sangat sulit untuk membatalkan acara tersebut."



Selanjutnya, promotor menyatakan akan bertanggung jawab atas proses pengembalian dana sesuai dengan prosedur yang berlaku.





Jadwal untuk proses pengembalian dana kepada seluruh pemegang tiket, akan diinformasikan melalui email paling lambat tiga hari kerja.

Sebagai penutup promotor kembali meminta maaf kepada penggemar dan berterima kasih, kepada semua pihak yang mendukung persiapan konser.

Sedangkan konser CLOSE YOUR EYES yang sebelumnya akan di selenggarakan di Surabaya pada tanggal 28 Agustus, sudah dibatalkan pada awal bulan.

Promotor menjelaskan batalnya konser di Surabaya, dikarenakan kondisi lokal yang tidak terduga di luar kendali penyelenggara.