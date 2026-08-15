Close Your Eyes Siap Comeback September, Baru Lima Bulan Sudah Kembali dengan Gebrakan Baru

JawaPos.com - Dunia K-pop kembali bersiap menyambut Close Your Eyes. Berdasarkan laporan Dispatch grup tersebut akan melakukan comeback pada akhir September, hanya lima bulan setelah perilisan karya sebelumnya.

Agensi Uncore mengumumkan bahwa Close Your Eyes tengah mempersiapkan album baru dan menargetkan comeback pada akhir September mendatang.

Comeback super cepat ini menjadi bukti bahwa Close Your Eyes tidak ingin membiarkan momentum mereka meredup.

Sejak debut, grup tersebut justru menunjukkan performa yang mencolok untuk ukuran rookie.

Mini album ketiga mereka, “Blackout”, yang dirilis November lalu telah terjual lebih dari 1,2 juta kopi secara kumulatif.

Pencapaian tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya dukungan penggemar terhadap perjalanan musik mereka.

Bukan hanya penjualan album yang menjadi sorotan. Close Your Eyes juga berhasil meraih sejumlah kemenangan di program musik serta memborong penghargaan Rookie of the Year di berbagai ajang.

Hingga kini, mereka telah mengoleksi total sembilan trofi, termasuk penghargaan Rookie of the Year dalam 35th Seoul Music Awards.

Deretan prestasi tersebut membuat nama Close Your Eyes semakin diperhitungkan meski masih tergolong sebagai grup pendatang baru.