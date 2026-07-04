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Leni Setya Wati
Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.33 WIB

Resmi! CLOSE YOUR EYES Gelar World Tour Perdana di Dua Kota Indonesia

Ilustrasi photo dari x @closeyoureyes_7

 

JawaPos.com - Kabar bahagia untuk para penggemar CLOSE YOUR EYES di Indonesia. Boy group rookie tersebut resmi mengumumkan rangkaian tur dunia perdana bertajuk "BEYOND YOUR EYES", dengan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi.
 
Menariknya, grup ini akan menggelar konser di dua kota sekaligus, yakni Jakarta dan Surabaya.
 
Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan, CLOSE YOUR EYES dijadwalkan tampil di Surabaya terlebih dahulu sebelum melanjutkan konser di Jakarta pada Agustus 2026.
 
Kehadiran dua kota dalam daftar tur menjadi kejutan tersendiri, mengingat Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pemberhentian terbanyak dalam tur Asia mereka.
 
Tur "BEYOND YOUR EYES" merupakan world tour pertama CLOSE YOUR EYES sejak resmi debut
 
Sebelumnya, grup ini telah mengawali tur melalui konser pembuka di Seoul sebelum memperluas jangkauan ke berbagai negara di Asia dan wilayah lainnya.
 
Meski jadwal konser di Jakarta dan Surabaya telah diumumkan, pihak promotor masih belum mengungkap detail mengenai lokasi venue, harga tiket, kategori tempat duduk, maupun jadwal penjualan tiket.
 
Informasi tersebut dipastikan akan diumumkan dalam waktu dekat melalui kanal resmi grup dan promotor.
 
Pengumuman ini langsung disambut antusias oleh para penggemar Indonesia yang telah lama menantikan kesempatan bertemu langsung dengan CLOSE YOUR EYES.
 
Dengan dua kota yang masuk dalam daftar tur, lebih banyak penggemar di Tanah Air berkesempatan menyaksikan penampilan perdana grup tersebut secara langsung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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