Siap-siap, CLOSEYOUR EYES, AHOF, idntt, dan FLARE U Bersaing dalam Variety Show IDOL SCHOOL CAMP

JawaPos.com – Menarik perhatian, 24 idola dari empat grup boyband pendatang baru, CLOSE YOUR EYES, AHOF, idntt, dan FLARE U, akan tergabung dalam variety show ‘IDOL SCHOOL CAMP.’

Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (27/6), acara seru nan menghibur ini akan mengikuti para bintang saat mereka menjalin ikatan melalui perkemahan yang penuh kesenangan.

Menarik perhatian, terlihat dari teaser yang baru dirilis, MC Boom dan Jonathan mengungkapkan bahwa tersembunyi di antara para kontestan adalah Monandol (Penipu) rahasia.

Mereka memiliki misi yaitu memastikan tim sendiri tidak memenangkan permainan, yang pastinya makin seru untuk disaksikan.

Kemudian Jang Yeojun dari CLOSE YOUR EYES langsung menunjuk anggota lainnya, Kim Sungmin, sambil bercanda, “Dia anak yang aneh, jadi dia otomatis mencurigakan!”

Dalam waktu singkat, Boom tertawa terbahak-bahak dan menjawab, “Kamu tidak bisa menuduh seseorang hanya karena dia aneh!”

Makin menarik, Cha Woongki dari AHOF mulai curiga pada rekan satu timnya, JL, setelah anggota asal Filipina itu langsung mengerti arti Monandol.