Tuai Perhatian, Tiffany Young Girls' Generation Rilis MV yang Indah untuk Edge of Calm

JawaPos.com - Memiliki segudang talenta, Tiffany dari girlgrup Korea Girls’ Generation kembali dengan karya musik baru

Dikutip dari Soompi, Rabu (26/8), penggemar pun antusias menantikan karya-karya dari Tiffany yang selalu menawan

Tiffany merilis album penuh solo pertamanya, Edge of Calm, bersama dengan video musik untuk lagu utama yang berjudul sama.

Menariknya, album Edge of Calm menangkap momen saat ketegangan halus yang muncul tepat sebelum tercapainya ketenangan serta keseimbangan emosi saling berpadu.

Dalam video terlihat ia berada di sebuah taman bersama dengan anak perempuan yang mengenakan dress cantik.

Ia ditarik masuk ke dalam rumah, yang kemudian keduanya berada di ruang makan dan menyantap spaghetti

Tiffany dikenal sebagai seorang penyanyi, aktris, dan tokoh TV Korea-Amerika yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1989 di San Francisco, California.

Dirinya diketahui bergabung dengan agensi besar SM Entertainment pada tahun 2004 silam, yang saat itu ia makin dikenal.

Kemudian pada tahun 2007 memulai debutnya sebagai anggota Girls’ Generation yang beranggotakan perempuan berbakat.