Jadi Member Girls Generation Pertama yang Menikah, Tiffany Dibanjiri Reaksi Tak Terduga

JawaPos.com - Kabar mengenai pernikahan Tiffany Young masih menjadi topik hangat yang dibicarakan netizen terlebih reaksi member Girls Generation setelah mengetahui kabar pernikahannya.

Dalam acara SBS No, But Seriously!, Tiffany mengungkapkan bagaimana reaksi para member terhadap keputusannya menikah dengan Byun Yo Han.

Sebelumnya, ia mengaku dirinya justru dianggap sebagai sosok yang kemungkinan besar akan menikah paling akhir di antara member.

"Dulu saya adalah tipe J yang sangat terorganisir dan memiliki ambisi besar dalam pekerjaan. Pernikahan sama sekali bukan bagian dari rencana saya," terang sang idol yang dikutip dari Naver.

Salah satu reaksi paling berkesan datang dari Seohyun. Member termuda Girls Generation itu menangis sambil berkata, "Aku tidak bisa melepaskanmu, unnie."

Mendengar perkataan sang maknae, istri Byun Yo Han tersebut merespon dengan candaan bahwa Seohyun juga harus menikah.

"Seohyun, aku sudah 37 tahun. Kamu juga harus menikah," jawab Tiffany.

Sementara itu, Hyoyeon mengaku terkejut melihat Tiffany menjadi member pertama yang menikah.

"Aku tidak tahu kamu akan menikah duluan. Sekarang aku juga bisa menikah," tulis main dancer Girls Generation atau SNSD.