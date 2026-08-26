Buat Gebrakan, Unit Baru Girls' Generation, HRS, Merilis Teaser Pertama untuk Single Debut ‘Skibidi’

JawaPos.com - Bersiaplah untuk debut resmi unit terbaru Girls’ Generation, yang pastinya menggemparkan dunia musik Korea

Dikutip dari Soompi, Rabu (26/8), Girls’ Generation-HRS akan menjadi sebuah unit baru yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung.

Karya siap diluncurkan, mereka merilis teaser pertama untuk single debut yang akan datang, bertajuk Skibidi.

Awalnya bermula sebagai sketsa komedi ringan di saluran YouTube resmi Hyoyeon kini telah berkembang menjadi debut unit sungguhan.

Mereka merilis lengkap dengan penampilan promosi di dunia nyata, serta berbagai materi teaser, yang menarik perhatian

Album single digital pertama Girls’ Generation-HRS, Skibidi, yang dijadwalkan rilis pada 31 Agustus pukul 18.00 KST.

Sub unit itu akan memuat lagu utama dengan judul yang sama serta lagu pendamping (B-side) berjudul Lowkey In Love.

Kwon Yuri debut sebagai anggota Girls’ Generation pada tahun 2007 dan membantu meramaikan perkembangan K-pop global.

Saat itu tumbuh menjadi grup representatif generasinya sekaligus bersinar sebagai aktris, ini merupakan waktu yang sangat berarti bagi SM Entertainment.