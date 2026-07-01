Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Rabu, 1 Juli 2026 | 18.35 WIB

Tiffany Ungkap Yuri dan Sooyoung Jadi Member Girls Generation Pertama yang Tahu Hubungannya dengan Byun Yo Han

Potret Sooyoung, Yuri dan Tiffany. (Instagram @tiffanyyoungofficial)

 

 
JawaPos.com - Tiffany Young membagikan cerita menarik di balik hubungan dan pernikahannya dengan aktor Byun Yo Han saat tampil di program MBC Omniscient Interfering View.
 
Dalam kesempatan tersebut, Tiffany mengungkap bahwa dirinya berhasil merahasiakan hubungan asmaranya dari sebagian besar anggota Girls Generation selama hampir satu tahun. 
 
Bahkan para member tidak mengetahui bahwa ia sedang menjalin hubungan serius dengan sang aktor.
 
Tiffany menjelaskan bahwa hanya beberapa orang terdekat yang mengetahui hubungan tersebut. 
 
Ia menyebut Yuri dan Sooyoung sebagai anggota Girls Generation pertama yang ia beri tahu mengenai kisah asmaranya.
 
Pengakuan itu muncul ketika pembawa acara menanyakan apakah para anggota SNSD mengetahui hubungannya sejak awal. 
 
Saat Song Eun Yi bercanda dengan mengatakan, "Kurasa bukan Hyoyeon yang pertama tahu," Tiffany justru mengungkap fakta mengejutkan bahwa Hyoyeon adalah anggota terakhir yang mengetahui hubungannya dengan Yo Han.
 
"Hyoyeon adalah yang terakhir," ucapnya sambil tertawa yang mengutip dari Daum.
Pengakuan tersebut langsung mengundang tawa para panelis di studio. Tiffany pun mengakui bahwa dirinya memang sangat berhati-hati dalam membagikan kabar pribadi.
 
Keduanya diketahui menjalin hubungan selama sekitar satu tahun setelah bertemu melalui proyek Disney+ Uncle Samsik.
 
Kemudian mereka memutuskan untuk menikah dan mendaftarkan pernikahan mereka di Amerika Serikat serta Korea Selatan.
 
Setelah pengakuannya, banyak netizen memuji kemampuan mereka menjaga privasi hubungan dan mendukung keputusan untuk menikah dengan sederhana.
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Moon Chae Won Resmi Menikah Hari Ini, Gelar Pernikahan Privat Bersama Kekasih Non-Selebriti - Image
Infotainment

Moon Chae Won Resmi Menikah Hari Ini, Gelar Pernikahan Privat Bersama Kekasih Non-Selebriti

Senin, 29 Juni 2026 | 02.16 WIB

Tim Holland Mengkonfirmasi Bahwa telah Menikah dengan Zendaya - Image
Infotainment

Tim Holland Mengkonfirmasi Bahwa telah Menikah dengan Zendaya

Minggu, 21 Juni 2026 | 18.25 WIB

Beri Nasihat Untuk Generasi 20-an Pernyataan Shin Min Ah Soal Menikah Tuai Perhatian - Image
Infotainment

Beri Nasihat Untuk Generasi 20-an Pernyataan Shin Min Ah Soal Menikah Tuai Perhatian

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore