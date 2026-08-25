Menarik, Berjudul DOPAMINE, Doh Kyung Soo EXO Umumkan Tanggal Comeback Lewat Teaser Pertama

D.O. EXO. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Anggota boygrup Korea EXO, Doh Kyung Soo (D.O.) sekali lagi bersiap untuk comeback merilis album baru.
Dilansir dari Soompi, Selasa (25/8), berjudul DOPAMINE, Doh Kyung Soo merilis gambar teaser pertama untuk mini album keempatnya yang akan datang.
Dalam teaser ia terlihat mengenakan kaus putih serta kacamata, ditangannya terdapat es batu beruliskan dopamine
Dijadwalkan rilis pada 8 September pukul 18.00 KST, album ini telah banyak ditunggu penggemar setianya.
Karya ini menandai kembalinya ia setelah hampir satu tahun sejak perilisan singel digital sebelumnya, “DUMB.”
Doh Kyung Soo juga mendalami dunia peran, ia berakting dalam film berjudul Secret: Untold Melody
ia menunjukkan chemistrynya bersama Won Jin Ah, yang pastinya menjadi perhatian tersendiri bagi penggemar
Miliki banyak bakat, Doh Kyung Soo debut pada tahun 2012 sebagai anggota boygrup EXO, ia memulai karier aktingnya dengan drama SBS tahun 2014 It's Okay, That's Love.
Aktingnya memikat banyak penggemar, dan sejak itu telah tampil di berbagai drama termasuk 100 Days My Prince dan Bad Prosecutor.
Penggemar juga menyukai aktingnya dalam film Along with the Gods: The Two Worlds, serta Swing Kids.
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