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Kamis, 20 Agustus 2026 | 05.47 WIB

Sinopsis Film The Furious (2025): Musuh dari Musuhnya Joe Taslim Jadi Teman untuk Mengalahkan Penjah

Poster film The Furious (2025) (Rottentomatoes.com) - Image

Poster film The Furious (2025) (Rottentomatoes.com)

JawaPos.com - Seseorang yang kehilangan orang-orang tercinta mereka secara tidak wajar biasanya akan mencari-cari jawaban mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana cara untuk mendapatkan mereka kembali. 

Terutama para korban kejahatan yang terjadi berulang kali, seperti penculikan dan perdagangan manusia. Kebanyakan korban dari kejahatan ini membutuhkan banyak personel dan pihak yang terlibat. 

Bisnis yang didasari oleh kejahatan seperti perdagangan manusia ini biasanya juga melibatkan beberapa orang berposisi tinggi sehingga dapat disembunyikan, walaupun terjadi tepat di depan mata. 

Wang Wei (Xie Miao) adalah imigran tuna wicara asal Tiongkok yang bekerja di Filipina, belum lama ini putrinya, Rainy (Yang Enyou), mengunjunginya dan berharap agar ayahnya mau kembali ke Tiongkok bersamanya. 

Namun, karena ayahnya menolak untuk kembali ke Tiongkok, Rainy memutuskan untuk tinggal di Filipina bersama ayahnya. Keputusan ini juga tidak didukung karena banyaknya kasus penculikan anak dan perdagangan manusia yang terjadi di lingkungannya. 

Kesal dan sebal dengan ayahnya, Rainy memutuskan untuk pergi keluar sendirian meninggalkan ayahnya di salon. Di luar, Rainy bertemu dengan anak laki-laki meminta-minta tolong dengan bahasa Mandarin. 

Rainy yang baik hati ini hendak menolongnya, namun ternyata bocah itu adalah umpan penculikan anak. Rainy dengan cepat ditangkap dan dibawa dengan trup pick-up biru. 

Wei yang melihat dari kejauhan, segera mengejar mobil dan melawan para penculik. Untungnya Wei pandai berkelahi, sehingga ia dapat mengalahnya sebagian penculik tersebut, tapi mobil tetap membawa Rainy menjauh. 

Wei segera ke kantor polisi untuk melaporkannya, tapi mereka tidak bisa banyak membantunya karena keterbatasan komunikasi antara Wei dan para polisi. Tidak hanya itu, ternyata kapten kantor polisi diam-diam bekerja dengan bos perdagangan manusia tersebut, sehingga ia dapat menutup dan menghentikan investigasi apa pun yang berkaitan dengan perdagangan manusia. 

Editor: Candra Mega Sari
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