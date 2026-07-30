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Alberta Dionny Natanuel
Jumat, 31 Juli 2026 | 06.18 WIB

Sinopsis Film Colony (2026): Zombie-Zombie Bergerak dan Dikendalikan Bagaikan Semut Diperintah oleh Ratunya

Poster film Colony (2026) (IMDb) - Image

Poster film Colony (2026) (IMDb)

JawaPos.com - Ketika otak seseorang tidak lagi berfungsi secara klinis, orang itu akan dinyatakan mati otak. Namun, apa jadinya kalau ada organisme yang dapat menggantikan otak bekerja dengan mengikuti perintah. 

Dalam dunia sains, dikenal istilah koloni, atau kumpulan makhluk sejenis yang tinggal dan berkembang di satu tempat. Contoh paling umum adalah koloni semut. Semut berbagi pemikiran dan bergerak atas perintah ratu mereka. 

Jamur lendir juga bergerak seperti koloni. Ia akan mengembangbiakan diri dengan cepat, dan memiliki cara komunikasi yang unik. Mereka akan menyiarkan atau membagikan pemikiran mereka dari jamur ke jamur hingga semua mendapatkan informasi yang sama. 

Seorang peneliti alam bernama Youngcheol (Koo Kyohwan) meneliti jamur lendir ini dan menggunakannya sebagai senjata biologis. Ia hendak membalaskan dendamnya kepada Kang Woocheol (Kim Jeongtae), seorang CEO perusahaan bioteknologi yang mencuri penelitiannya. 

Pada hari itu, Woocheol sedang melakukan presentasi mengenai perusahaannya kepada sekumpulan tamu, klien dan investor baru. Di saat yang sama, Kwon Sejeong (Jun Jihyun) juga datang karena mendapat undangan dari mantan suaminya, Han Gyuseong (Go Soo), dan undangan anonim. 

Walaupun telah bercerai, Gyuseong dan Sejeong masih dekat sebagai teman dan rekan kerja. Mereka berdua sama-sama profesor dan peneliti bioteknologi. 

Sejeong belum lama ini kehilangan pekerjaan sebagai dosen karena sikap dan sifatnya yang bertentangan dengan dekan universitas. Sebagai teman yang baik, serta bantuan terakhir sebelum berpisah jauh, Gyuseong hendak membantunya mendapatkan pekerjaan di perusahaan bioteknologi ini dengan memperkenalkannya kepada Woocheol.

Setelah presentasi, Woocheol segera lari ke ruang tunggunya karena ia melihat Youngcheol di dalam ruangan. Ia segera kabur karena tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap citra perusahaannya di depan tamu. 

Tentunya Youngcheol mengikutinya hingga ke ruang tunggu privatnya. Di sana, mereka sempat berseteru dan bertengkar, lalu Woocheol menyuruh Youngcheol pergi sebelum ia memanggil satpam untuk mengusirnya. 

Editor: Candra Mega Sari
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