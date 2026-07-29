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Kamis, 30 Juli 2026 | 05.18 WIB

Sinopsis Film Ocean's Eight (2018): Spin Off Trilogi Ocean's yang Menunjukkan Bahwa Perempuan Juga Bisa

Poster film Ocean's Eight (2018) (IMDb) - Image

Poster film Ocean's Eight (2018) (IMDb)

JawaPos.com - Perampokan atau pencurian barang berharga bukanlah aksi kejahatan yang bisa dilakukan oleh semua orang karena proses perencanaan yang sempurna bukanlah hal mudah. 

Namun, bagi mereka yang sudah terpapar oleh bermacam perampokan dan pencurian pasti dapat mengerti bagaimana merencanakan perampokan terbaik. 

Ocean Bersaudara terkenal akan prestasi kejahatan mereka sebagai ahli pencurian. Danny Ocean (George Clooney) berhasil menjarah berbagai kasino, sedangkan saudarinya, Debbie (Sandra Bullock), awalnya ingin hidup normal. 

Namun, mantan kekasihnya menjebaknya dalam sebuah usaha pencurian perhiasan yang gagal. Akibatnya, Debbie dikurung di penjara selama beberapa tahun dan kekasihnya bebas. 

Dalam penjara, Debbie merencanakan pencurian besar untuk membalas mantannya itu. Tapi, ia tidak bisa sendirian, maka ia harus merekrut beberapa orang. 

Debbie mencari Lou (Cate Blanchett), teman lama dan mantan rekan pencuriannya. Selama Debbie berada di penjara, Lou mencari uang dengan menjual alkohol yang sudah dilarutkan, lalu menjualnya dibarnya. 

Awalnya Lou tidak setuju dan mengajak Debbie untuk membantunya berbisnis saja. Tapi, Debbie ingin melakukan satu perampokan lagi sebelum pensiun dari dunia tersebut. 

Debbie ingin mencuri sebuah perhiasan bernama Toussaint, kalung berlian bernilai 150 juta USD milir Cartier. Kalung itu disimpan di brankas paling aman milik Cartier, dan hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu saja. 

Untuk mencurinya, Debbie dan Lou tidak bisa bekerja sendirian. Mereka merekrut Rose Weil (Helena Bonham Carter), seorang desainer gagal yang diambang bangkrut dan dikejar-kejar orang pajak. 

Editor: Candra Mega Sari
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