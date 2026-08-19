Sinopsis Film Journey 2: The Mysterious Island, Kembali Berpetualang Bersama Karya Jules Verne

Poster film Journey 2: The Mysterious Island (IMDb)
JawaPos.com - Sebuah petualangan dapat mengubah seseorang seutuhnya, terutama jika petualangan itu mempengaruhi hal yang sangat penting. Akibatnya, seseorang dapat mengubah cara hidupnya secara signifikan.
Salah satu penulis cerita bertema petualangan paling terkenal di dunia adalah seorang pria asal Perancis bernama Jules Verne.
Karena karya-karyanya yang sangat menarik dan menginspirasi, banyak penggemarnya mengira bahwa lokasi-lokasi dalam karyanya adalah tempat-tempat nyata.
Sean (Josh Hutcherson) menjadi seorang Vernian, penggemar Jules Verne yang percaya bahwa karyanya bukanlah fiksi biasa, setelah kembali dari Pusat Bumi bersama pamannya, Trevor.
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Namun, Sean tidak dapat menentukan batasannya dan masih membutuhkan orang dewasa untuk memberi tahu apa yang benar dan salah.
Suatu malam, setelah membobol stasiun radio, ia dikejar oleh polisi dan berakhir jatuh ke dalam kolam milik tetangga. Untungnya, ayah tirinya, Hank (Dwayne Johnson), dapat menghentikan para polisi saat hendak mengurungnya di penjara anak.
Setelah diinterogasi, Sean mengaku bahwa ia mendengar sesuatu di radio yang ia curigai sebagai pesan rahasia dari kakeknya, Alexander (Michael Caine). Kakeknya, ayah dari almarhum ayahnya, juga telah lama menghilang setelah melakukan perjalanan.
Hank, yang ternyata adalah ahli sandi sebelum pensiun dari militer, memutuskan untuk membantunya memecahkan sandi. Dari hasil tafsir sandi, Hank dan Sean mendapati bahwa pesan menyebutkan tiga buku karya Jules Verne, Pulau Harta Karun, Perjalanan Gulliver, dan Pulau Misterius. Mereka menyadari bahwa koordinat dari ketiga lokasi berada di sebuah pulau di Pasifik Selatan.
Dari titik koordinat itu, Palau adalah tempat terdekat untuk melakukan transit sebelum kesana. Mengetahui betapa jauhnya tempat tersebut, Hank dan Sean mencari-cari alasan agar bisa ke sana tanpa dicurigai oleh ibu Sean. Mereka mengatakan bahwa perjalanan ini dapat membangun hubungan baik antara Hank dan Sean.
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