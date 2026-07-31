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Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.38 WIB

Sinopsis Film The Shadow's Edge (2025): Mencari Jejak Perampok Terbesar di Makau dengan Ilmu Spionase

Poster film The Shadow's Edge (2025) (IMDb) - Image

Poster film The Shadow's Edge (2025) (IMDb)

JawaPos.com - Dalam dunia modern ini, para penjahat harus lebih pintar saat hendak melakukan aksi kriminal mereka. Untuk melawan mereka, para polisi juga perlu lebih pintar. Setelah gagal menangkap para penjahat, kepolisian akan melakukan evaluasi dan pengintaian untuk menemukan jejak-jejak terakhir mereka. 

Dalam proses pengintaian, para polisi perlu mempersiapkan diri dan berlatih agar tidak dapat berbaur dengan warga umum. Ternyata hal ini tidak semudah yang kita kira. 

Wong Takchong (Jackie Chan) adalah pensiunan ahli spionase yang direkrut kembali untuk menemukan dan menangkap Fu Langseng (Tony Leung), mantan staf intelijen yang menjadi perampok terkenal dengan nama panggilan "Shadow."

Langseng tidak pernah tertangkap dan sudah lama sekali sejak perampokan terakhirnya. Namun, sekarang bersama lima putra adopsinya, ia kembali menunjukkan giginya dan mencuri dompet krypto milik pebisnis kaya. 

Keempat putranya berhasil membobol kantor dan brankas digital pebisnis tersebut, selagi satu putra lainnya meretas kamera serta komputer dari jarak jauh. Dan Langseng mengawasi jalan keluar mereka. 

Karena keempat laki-laki ini masuk secara paksa dan menggunakan senjata, polisi segera menemukan mereka. Sayangnya, mereka gagal menangkap keempat laki-laki dan Langseng yang berhasil menyamar berulang kali tanpa terdeteksi oleh polisi. 

Sebagai usaha berikutnya, kepala kepolisian menyarankan untuk merekrut kembali Takchong. Ia menugaskan He Qiuguo (Wendy Zhang) untuk menemukan Takchong dan mengajaknya bekerja sama. 

Ternyata Quiguo dan Takchong memiliki sejarah. Ayah Quiguo dulunya juga seorang polisi intelijen yang merupakan senior Takchong. 

Setelah bertemu dengan Quiguo, Takchong setuju untuk bekerja sama. Namun, ia lebih menyukai cara lama, yaitu para personel harus turun ke lapangan. 

Editor: Candra Mega Sari
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