Musik Ghibli Bawa Joe Hisaishi Cetak Tiga Rekor Guinness Lewat Konser Musik Film

JawaPos.com - Musik dari film-film Studio Ghibli kembali menunjukkan daya tariknya di panggung dunia. Komposer dan konduktor Jepang Joe Hisaishi mencetak tiga rekor Guinness World Records lewat rangkaian konser musik film di tiga kota besar.

Penghargaan tersebut diberikan bulan ini, salah satunya setelah Hisaishi menyelesaikan rangkaian konser selama sepekan di Radio City Music Hall, New York.

Pada malam ketujuh sekaligus penampilan terakhir, Hisaishi menerima sertifikat Guinness untuk rekor penampilan berturut-turut terlama oleh seorang komposer musik klasik di venue ikonik tersebut.

Dua rekor lainnya diberikan setelah pertunjukan pembuka pada 11 Agustus. Hisaishi tercatat sebagai komposer musik klasik dengan penjualan tiket tertinggi dalam satu rangkaian pertunjukan di Hollywood Bowl, Los Angeles, serta komposer musik klasik dengan jumlah tiket terjual terbanyak dalam satu rangkaian pertunjukan di Tokyo Dome.

"Saya hanya menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Awalnya saya melakukan ini di Jepang, lalu ketika mulai membawanya ke seluruh dunia, orang-orang di berbagai negara menerimanya," ujar Hisaishi kepada Kyodo.

Hisaishi mengatakan dirinya tidak menyangka konsernya dapat menarik penonton dalam jumlah sebesar itu.

"Sebelum saya menyadarinya, orang-orang datang ke konser saya dalam jumlah yang mungkin bahkan sulit dicapai musisi klasik dan pemain orkestra di sini," katanya.

Menurut Guinness World Records, tiga pertunjukan Hisaishi bersama Los Angeles Philharmonic di Hollywood Bowl pada 21-23 Juli tahun ini terjual sebanyak 45.538 tiket.

Sementara itu, Studio Ghibli Film Concert Tour Final di Tokyo Dome pada 16-17 Juli 2025 mencatat penjualan 133.453 tiket.