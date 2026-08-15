Maroon 5 Gelar Konser di Jakarta Pada 5 Februari 2027, Ini Jadwal dan Tahapan Penjualan Tiketnya

JawaPos.com - Tiket konser Maroon 5 di Jakarta mulai dijual secara bertahap pada 26 Agustus 2026, dengan penjualan umum atau General On-Sale dibuka pada 29 Agustus 2026. Konser band pop-rock asal Amerika Serikat tersebut akan dihelat di Jakarta International Stadium (JIS) pada 5 Februari 2027.

Maroon 5 dijadwalkan hadir di Jakarta dalam rangkaian tur internasional mereka yang menyambangi sejumlah kota besar di Asia. Konser ini dipersembahkan TEM Presents dan Live Nation.

Bagi penggemar yang ingin menyaksikan langsung penampilan Adam Levine dan kawan-kawan, terdapat beberapa tahapan penjualan tiket yang perlu diperhatikan. Artist Presale menjadi kesempatan pertama untuk mendapatkan tiket konser Maroon 5 Jakarta.

Artist Presale dibuka pada Rabu, 26 Agustus 2026, mulai pukul 10.00 hingga 23.59 WIB. Tahap ini hanya dapat diakses oleh Active Standard Maroon 5 S.I.N. fan club members .

Pengguna myBCA memperoleh kesempatan membeli tiket secara eksklusif pada Kamis, 27 Agustus 2026, pukul 10.00-23.59 WIB. Pembelian pada tahap ini dilakukan melalui aplikasi myBCA pada fitur Lifestyle.

Sehari kemudian, Jumat, 28 Agustus 2026, giliran pemegang kartu BCA Mastercard Debit dan Credit yang mendapatkan akses eksklusif. Penjualan tiket berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 23.59 WIB melalui situs resmi penjualan konser.

Sementara itu, penggemar yang tidak mengikuti presale dapat membeli tiket melalui General On-Sale. Penjualan tiket untuk umum dibuka pada Sabtu, 29 Agustus 2026, mulai pukul 10.00 WIB.

Karena penjualan dilakukan secara bertahap, calon penonton sebaiknya mencatat tanggal dan waktu masing-masing kategori presale. Informasi mengenai keanggotaan fan club dan mekanisme pembelian juga penting diperhatikan sebelum periode penjualan dimulai.