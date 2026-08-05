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Abdul Rahman
Rabu, 5 Agustus 2026 | 15.23 WIB

Rossa Hipnotis Sekitar 3.000 Penonton di Soul Concert VII

Rossa berhasil menghipnotis sekitar 3.000 penonton di Soul Concert VII. (istimewa) - Image

Rossa berhasil menghipnotis sekitar 3.000 penonton di Soul Concert VII. (istimewa)

JawaPos.com - Rossa kembali menunjukkan pesonanya sebagai salah satu Diva Pop Tanah Air saat tampil di Soul Concert VII yang digelar di The Hall, Kota Kasablanka, akhir pekan kemarin. Sekitar 3.000 penonton memadati lokasi konser dan menikmati setiap penampilan yang dibawakan sang penyanyi hingga acara berakhir.

Sejak awal konser, Rossa sukses membangun kedekatan dengan para penggemarnya melalui deretan lagu populer yang telah menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia. Penampilannya yang penuh penghayatan membuat suasana konser terasa hangat sekaligus emosional.

Atmosfer berubah semakin semarak ketika Rossa membawakan lagu-lagu bertempo cepat. Ribuan penonton serempak berdiri dari tempat duduk, ikut bernyanyi, dan bergoyang bersama mengikuti irama musik. The Hall pun dipenuhi energi dan antusiasme yang terus terjaga sepanjang pertunjukan.

Rossa mengajak putrinya, Raina, naik ke atas panggung. (istimewa)

Salah satu momen yang paling mencuri perhatian terjadi ketika Rossa mengajak putri kecilnya, Raina, yang baru berusia dua tahun, naik ke atas panggung. Kehadiran Raina langsung disambut tepuk tangan meriah dan sorak bahagia dari para penonton.

Momen kebersamaan ibu dan anak tersebut menjadi kejutan manis yang menambah kesan hangat dalam konser. Tidak sedikit penonton yang mengabadikan momen itu, dan menjadi salah satu bagian yang ramai diperbincangkan setelah acara selesai.

Penampilan di Soul Concert VII kembali menegaskan konsistensi Rossa sebagai salah satu penyanyi solo perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Lebih dari tiga dekade berkarier di industri musik, ia tetap mampu menghadirkan konser yang dipenuhi ribuan penonton dari berbagai kalangan usia.

Keberhasilan Rossa mempertahankan eksistensinya tidak hanya ditopang oleh deretan lagu hit yang masih relevan hingga kini. Kemampuannya membangun komunikasi dengan penonton serta menghadirkan pertunjukan yang berkualitas membuat setiap konsernya selalu dinantikan.

Bagi banyak pencinta musik, konser Rossa bukan sekadar ajang menikmati lagu-lagu favorit. Penampilannya juga menghadirkan ruang untuk bernostalgia, bernyanyi bersama, sekaligus mengenang perjalanan musik yang telah menemani berbagai fase kehidupan para penggemarnya.

Konsistensi menjaga kualitas vokal, penampilan panggung, dan kedekatan dengan penonton menjadi alasan mengapa nama Rossa tetap berada di jajaran teratas industri musik Indonesia. Hal itu kembali terbukti lewat sambutan luar biasa dalam Soul Concert VII.

Editor: Abdul Rahman
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