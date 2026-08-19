Sedang Naik Daun, NMIXX Bagikan Teaser untuk Versi Baru Light Stick Mereka

JawaPos.com – Girlgrup Korea NMIXX semakin membuktikan mereka mampu bersaing di dunia musik, dimana kali ini akan meluncurkan versi baru dari light stick resmi.

Dikutip dari Soompi, Rabu (19/8), memiliki kemampuan vokal luar biasa, mereka telah membuktikan karya-karya hebatnya.

Belakangan ini, pada tanggal 18 Agustus, NMIXX merilis poster teaser untuk light stick resmi mereka versi 2.

Terlihat dari teaser yang dirilis tersebut mengisyaratkan kembalinya desain paus ikonik yang sebelumnya ada pada versi orisinal light stick girl group ini.

Mereka diketahui debut dengan tujuh anggota yaitu pada 22 Februari 2022, serta merilis album singel AD MARE dan lagu O.O.

Album singel perdana grup tersebut, AD MARE, menarik banyak perhatian dengan lagu utamanya yang memadukan genre.

JYP Entertainment telah menyatakan bahwa grup tersebut tidak memiliki posisi tetap, tetapi memungkinkan setiap anggota untuk menunjukkan keterampilan mereka sebagai vokalis, penari, dan visual.

Kemudian pada tanggal 9 Desember 2022, diumumkan bahwa Jini meninggalkan grup dan JYP Entertainment.

Karya bertajuk O.O adalah lagu utama dari album singel pertama NMIXX, AD MARE, yang menarik perhatian dan disukai.