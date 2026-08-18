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Aulia Ramadhani
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.57 WIB

Kejutkan Penggemar, NMIXX akan Jalani Konser Penutup Episode 1: Zero Frontier di Incheon

NMIXX. Sumber Foto: Soompi - Image

NMIXX. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com  - Girlgrup Korea besutan agensi JYP Entertainment, NMIXX telah mengumumkan konser penutup di Incheon.

Dikutip dari Soompi, Selasa (18/8), menarik atensi, NMIXX telah menjalani tur dunia pertama mereka sejak November 2025.

Konser yang bertajuk EPISODE 1: ZERO FRONTIER itu ternyata telah berakhir di Tokyo pada 9 Agustus lalu.

Kemudian pada 17 Agustus, NMIXX memberitahukan konser mendatang mereka, ‘EPISODE 1: ZERO FRONTIER’ FINALE IN INCHEON.

Konser yang berlangsung selama tiga hari ini akan digelar pada tanggal 27 hingga 29 November di Inspire Arena, Incheon, Korea Selatan.

Mereka diketahui debut dengan tujuh anggota yaitu pada 22 Februari 2022, serta merilis album singel AD MARE dan lagu O.O.

Album singel perdana grup tersebut, AD MARE, menarik banyak perhatian dengan lagu utamanya yang memadukan genre.

JYP Entertainment telah menyatakan bahwa grup tersebut tidak memiliki posisi tetap, tetapi memungkinkan setiap anggota untuk menunjukkan keterampilan mereka sebagai vokalis, penari, dan visual.

Kemudian pada tanggal 9 Desember 2022, diumumkan bahwa Jini meninggalkan grup dan JYP Entertainment.

Karya bertajuk O.O adalah lagu utama dari album singel pertama NMIXX, AD MARE, yang menarik perhatian dan disukai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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