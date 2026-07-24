Hadirkan Keseruan, Yum Jung Ah, Kim Sun Young, Kang You Seok, dan Roh Yoon Seo Perankan Acara Fresh Off The Sea 3

Pemeran Fresh Off The Sea 3. (Soompi)
JawaPos.com – Menjadi tontonan menarik, variety show Korea milik tvN Fresh off the Sea 3 telah meluncurkan teaser baru, yang tayang 30 Juli.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (24/7), menjelang penayangan perdananya, acara ini menggoda penggemar untuk dinantikan.
Menariknya, Fresh off the Sea menjadi program realitas yang mengikuti para pemerannya saat mereka melakukan perjalanan melintasi wilayah pesisir Korea Selatan.
Nantinya, selama tiga hari dua malam, mereka melakukan perjalanan, menampilkan pemandangan indah dan hidangan lokal yang unik di setiap daerah.
Rencananya, Yum Jung Ah kembali untuk musim baru , yang juga didampingi Kim Sun Young, Kang You Seok, dan Roh Yoon Seo.
Belakangan ini, acara tersebut merilis teaser baru untuk Episode 1, terlihat cuplikan dibuka dengan keempat pemerannya dengan penuh semangat menaiki perahu melintasi laut lepas.
Kemudian Kang You Seok, yang berperan sebagai kapten, berseru, “Bagaimana kalau kita berangkat?” Yum Jung Ah, Kim Sun Young, dan Roh Yoon Seo dengan antusias bersorak.
Terlihat juga teaser memperkenalkan musim ketiga yang telah ditingkatkan dengan judul, “Fresh off the Sea telah kembali untuk musim panas yang biru.”
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