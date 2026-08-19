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Aulia Ramadhani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 14.09 WIB

Makin Membuktikan Popularitasnya, Ma Dong Seok akan Bintangi Film Extraction 3?

Ma Dong Seok, Chris Hemsworth. Sumber Foto: Soompi - Image

Ma Dong Seok, Chris Hemsworth. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Dengan kemampuan akting yang tak perlu diragukan, aktor Ma Dong Seok dikonfirmasi akan bergabung dalam film Netflix ‘Extraction 3.’

Dikutip dari Soompi, Rabu (19/8), adanya kabar itu tentunya membuat penggemar menantikan, di sisi lain agensi Ma Dong Seok, Big Punch Entertainment mengkonfirmasi.

“Menyusul perannya sebagai pemeran utama dalam ‘TYGO’, sebuah film spin-off dari semesta ‘Extraction’, Ma Dong Seok juga akan bergabung dengan Extraction 3,” ungkap agensi.

Melanjutkan kiprahnya dalam film aksi, tentunya penggemar sangat tak sabar menyaksikan akting dari sang aktor ternama

Sebelumnya, pada 17 Agustus (waktu setempat), Netflix juga mengumumkan bahwa syuting “Extraction 3” telah resmi dimulai.

Nantinya film waralaba baru ini dibintangi oleh Ma Dong Seok, Chris Hemsworth, Idris Elba, Golshifteh Farahani, Pierce Brosnan, Joe Taslim, Chi Lewis-Parry, dan Sienna Agudong.

Adapun Sam Hargrave, yang menyutradarai film-film sebelumnya, akan kembali duduk di kursi sutradara, sementara Joe Russo dan David Weil akan menulis naskahnya.

Rencananya, Extraction 3 menghadirkan kisah karakter Tyler Rake yang diperankan Chris Hemsworth saat ia menjalankan misi baru.

Mengenai  detail spesifik mengenai alur cerita dan peran para pemeran yang baru akan diumumkan mendatang

Ma Dong Seok telah diumumkan sebagai pemeran utama dalam TYGO produksi Netflix, sebuah spin-off dari waralaba Extraction.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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