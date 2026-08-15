Teaser Drama Mousetrap dibagikan, Ryu Jun Yeol Kehilangan Identitasnya

Ryu Jun Yeol. (Soompi)
JawaPos.com - Akan segera tayang di Netflix pada28 Agustus, drama Korea Mousetrap merilis poster utama dan teasernya, menampilkan Ryu Jun Yeol.
Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (15/8), di drama ini, Ryu Jun Yeol diceritakan menjadi Moon Jae, seorang novelis penyendiri yang kehilangan segalanya, nama, identitas, dan kekayaannya.
Hal itu karena pria misterius yang hanya dikenal sebagai The Rat, kemudian akan ada No Ja (Sol Kyung Gu), seorang penagih utang yang bertekad mendapatkan kembali uangnya.
Makin seru, Lee Kyu Hyung menjadi detektif Sun Yong, poster utama menampilkan ketiga karakter berdiri di bawah bayang-bayang The Rat.
Menariknya, ketiga pria itu terseret ke dalam permainan yang diatur oleh The Rat karena alasan yang sangat berbeda.
Trailer utama dibuka dengan momen mengejutkan saat The Rat yang memiliki wajah persis seperti Moon Jae muncul di hadapannya.
Setelah tiba-tiba dipaksa membuktikan identitasnya sendiri, Moon Jae didatangi dan diserang oleh No Ja yang menuntut pengembalian uangnya.
Keduanya kemudian menjalin aliansi tak terduga untuk melacak The Rat, Moon Jae bertekad merebut kembali nama yang dicuri darinya, sementara No Ja bertekad mendapatkan kembali uangnya.
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Jawa Pos
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